ATUALIZAÇÃO: Marcelinho Carioca é encontrado em Itaquaquecetuba

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca foi encontrado em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na tarde desta segunda-feira (18). Ele estava desaparecido desde domingo (17), quando foi de carro a um show em Itaquera, Zona Leste da capital paulista.

Foto: Reprodução/ Internet

A Polícia Militar encontrou Marcelinho andando pela rua. Ele foi levado para a Base da Delegacia Antisequestro (DAS), onde está sendo ouvido.

O delegado-geral da Polícia Civil, Osvaldo Nico Gonçalves, disse que Marcelinho está bem. "Falei com ele por telefone. Falei junto com o irmão dele, ele está bem. Ele está saindo do PS e tá vindo pra cá", afirmou.

Nico também comentou sobre um vídeo em que Marcelinho aparece com um olho roxo. "Marcelinho vai esclarecer o que houve", disse.

A Polícia Civil investiga se houve sequestro. Dois homens e uma mulher foram presos em Itaquaquecetuba. Eles estavam com o carro de Marcelinho, que foi encontrado abandonado na cidade.

Ainda não há informações sobre o que aconteceu com Marcelinho durante o período em que esteve desaparecido.

Da redação

Fonte: G1