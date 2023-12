Jovem atleta setelagoana se destaca em competições de taekwondo

Maria Eduarda Moreira, setelagoana de 13 anos, é uma atleta de taekwondo de alto rendimento. Há três anos pratica essa modalidade olímpica e se destaca como bicampeã do Campeonato Mineiro na categoria cadete, conquistando títulos em 2022 e 2023.

fotos: Elica Araújo

Suas conquistas incluem sete medalhas em três anos: 5 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze, obtidas nos Campeonatos Mineiros de Taekwondo e em torneios preparatórios. Destacou-se ao ficar em primeiro lugar geral no somatório das três etapas em 2022 e 2023, garantindo o bicampeonato mineiro na categoria cadete.

Ela assegurou uma posição na seleção mineira de Taekwondo para representar Minas Gerais no Campeonato Brasileiro, sediado em Fortaleza-CE nos dias 16 a 20 de agosto. Lá alcançou o 5º lugar, conquistando a 11ª posição no ranking nacional.

Maria Eduarda foi reconhecida em cinco exames de faixa na academia R. Tigre Taekwondo Clube, destacando-se por mérito, desempenho, habilidade, foco e disciplina. A atleta é constantemente elogiada por seu rendimento nos treinos de técnicas e lutas.

Além disso, foi escolhida para participar da Copa do Brasil Embaixador da Coreia 2023 em Brasília-DF no último dia 16. A jovem representou Sete Lagoas e Minas gerais na categoria cadete até 51kg. Infelizmente Maria Eduarda não subiu ao pódio dessa vez. "Ela estava indo muito bem ganhando de 8 x 0. Mas foi uma questão mental, ela ficou nervosa, faltou sincronia com o professor e ela infelizmente não conseguiu. Mas estamos muito orgulhosos, ela é faixa vermelha e está conseguindo lutar com meninas faixa preta com muitos anos a mais de luta que ela. Já é o orgulho da família e da academia dela", conta Elica Araújo, mãe da atleta.

Seu crescimento e sucesso são frutos de uma rotina intensa de treinos de alto rendimento, refletindo sua dedicação e comprometimento com o esporte.

Com treinos de segunda a sexta-feira na R Tigre Taekwondo unidade Boa Vista, com o professor Fred Souza, o treino também incluí corridas no quarteirão da academia. Terça e quinta-feira, pela manhã, a jovem faz treino patrocinado de preparação física e prevenção de lesões com o personal Victor Ribeiro da Sport Life. A preparação para campeonatos nacionais envolve ainda treinos que a UFMG oferece em seu centro esportivo para atletas selecionadas para a competição.

Maria Eduarda nos conta sobre os próximos campeonatos que serão a seletiva aberta para o Grand Slam e a participação nesse campeonato de nível internacional caso seja aprovada, e o Campeonato Mineiro 2024. "Meu objetivo é ganhar todas as três etapas do campeonato mineiro para continuar na seleção mineira. Além disso, continuar com treinos intensivos para corrigir meus erros e garantir posição no podium na seletiva aberta para o Grand Slam, entrando assim na seleção brasileira."

Da Redação, Maria Eduarda Alves