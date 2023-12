Cruzeiro fecha com técnico argentino para temporada 2024

Nicolás Larcamón (39 anos) é o novo técnico do Cruzeiro para a próxima temporada. O ex-treinador do León, do México, assinou contrato com o clube celeste até dezembro de 2025. Segundo informações divulgadas inicialmente pelos jornalistas argentinos César Luis Merlo e Germán García Grova, os clubes já trocaram as documentações e existe um acordo apalavrado entre as partes.

Foto: Club León / X / Reprodução

A comissão técnica de Larcamón no Cruzeiro será composta por quatro integrantes: os auxiliares Javier Berges e Damian Ayude, o preparador físico Juan Cruz Monaco e o analista Miguel Leopardi.

Pouco conhecido no futebol brasileiro, o treinador de 39 anos foi demitido do León, na semana passada, após derrota para o Urawa Reds, do Japão, por 1 a 0, no Mundial de Clubes da Fifa, na Arábia Saudita.

A demissão de Larcamón foi uma surpresa para a imprensa mexicana e para a torcida do León. Segundo a diretoria do clube, o resultado na estreia do Mundial foi considerado um vexame e o treinador acabou pagando o pato pela derrota inesperada.

A carreira como treinador começou nas categorias de base do Nueva Chicago, de Buenos Aires. Mas a primeira experiência como técnico profissional foi na Venezuela, no Deportivo Anzoategui, em 2016.

Após um ano e meio de clube, Larcamón comandou a equipe em 69 partidas, com 33 vitórias, 17 empates e 19 derrotas. Deixou o clube venezuelano para ir para o Antofagasta, do Chile, onde teve 9 vitórias, 9 empates e cinco derrotas em 23 jogos no comando.

Ainda no Chile, comandou Huachipato em 52 jogos, com 18 vitórias, 15 empates e 19 derrotas. Mudou-se para o Curicó Unido, onde treinou o time 19 vezes, com 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas.

Em dezembro de 2020, mudou-se para o México, onde comandou o Puebla por quase dois anos. Puebla foi o clube em que mais esteve no comando, em 81 jogos, com 27 vitórias, 31 empates e 3 derrotas. Em novembro de 2022, Nicolás Larcamón trocou o Puebla pelo León, também do México. Ao todo, foram 51 jogos, com 22 vitórias, 13 empates e 16 derrotas.

Pelo Léon, Larcamón conquistou seu único título como treinador em pouco mais de sete anos de carreira. Com o time mexicano, ele sagrou-se campeão da Concacaf Champions League, em 2023.

Estilo de jogo

Larcamón é conhecido por ter o DNA ofensivo, característica que agrada à cúpula da SAF cruzeirense. Dos quatro treinadores que o a gestão Ronaldo teve no Cruzeiro, dois deles fazem parte do ofensivismo, Paulo Pezzolano e Pepa.

Por enquanto, a Raposa segue no processo de entrevistas, como fez com os dois citados acima. O fato de trabalhar com orçamentos enxutos também é uma vantagem para o argentino e visto com bons olhos pela direção cruzeirense.

Com O Tempo