Pedro Leopoldo realiza cerimônia para os contemplados pelo Bolsa Atleta 2023; Incentivando o esporte local

Na noite de 20 de dezembro, na Câmara Municipal, a Prefeitura de Pedro Leopoldo, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Direitos Humanos, conduziu a cerimônia de assinatura do termo que viabiliza o pagamento mensal de R$500 aos beneficiários do Bolsa Atleta. O programa, idealizado pelo Vereador Fred Piau e sancionado pela Prefeita Eloisa Helena, reafirma o compromisso do município com os talentos locais.

A iniciativa do Bolsa-Atleta, refletida no edital recentemente anunciado, representa um apoio essencial aos esportistas da região. A Prefeita Eloisa Helena expressou sua satisfação com a execução deste trabalho durante sua gestão, parabenizando o Vereador Fred Piau pela autoria da lei que viabilizou o programa. Os resultados dos deferidos e indeferidos do Programa Bolsa Atleta podem ser acessados no site oficial da Prefeitura, www.pedroleopoldo.mg.gov.br.

O esporte desempenha um papel crucial na sociedade ao promover saúde, inclusão social e desenvolvimento pessoal. Em Pedro Leopoldo, a Prefeitura tem reconhecido essa importância, implementando várias ações nesse sentido: oferecimento de escolinhas de esportes gratuitas com diversas modalidades para todas as idades e gêneros, projeto de expansão do CEPPEL para ampliar as instalações do complexo esportivo, construção do muro do campo de futebol do Clube Recreativo Eldorado, apoio a eventos e competições locais e regionais envolvendo atletas de PL, entre outros investimentos que confirmam o compromisso da administração com o esporte.

