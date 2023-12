De Peito Aberto distribui kits de uniformes para beneficiários do Projeto Esporte na Cidade em Sete Lagoas

O Projeto Esporte na Cidade, desenvolvido pela De Peito Aberto, distribuiu kits de uniformes para os beneficiários do projeto em Sete Lagoas (MG). A ação aconteceu para celebrar o início de um novo ciclo de atividades.

Foto: Divulgação/ De Peito Aberto

Ao todo, foram entregues 160 kits, sendo 80 em cada local onde o projeto é realizado: Cidade de Deus e Barreiro. Os kits continham camisa, judogui e faixa.

O projeto atende crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos de idade. No Cidade de Deus, as aulas são realizadas no Próximo Passo, enquanto no Barreiro as atividades acontecem no Salão Paroquial da Capela Bom Jesus.

As aulas são ministradas duas vezes por semana, com duração de uma hora cada. O projeto é patrocinado pela Iveco (Cidade de Deus) e pela Viena (Barreiro), por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Foto: Divulgação/ De Peito Aberto

“A população de Sete Lagoas sempre abraçou o Esporte na Cidade. Estou muito feliz com essa continuidade e poder ver os alunos se desenvolvendo a cada aula. Só tenho que agradecer à Iveco e à Viena por estarem conosco no objetivo de levar esporte de qualidade para os alunos sete-lagoanos”, comemorou Wenceslau Madeira, diretor presidente da De Peito Aberto.

O Esporte na Cidade já existe há 12 anos e é desenvolvido por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte com o patrocínio de grandes empresas e apoio de prefeituras. O projeto realiza atividades em escolas públicas e espaços esportivos para a iniciação de crianças em esportes como basquete, judô, vôlei, futebol, entre outras modalidades.

Sobre a De Peito Aberto

A De Peito Aberto (DPA) é uma organização social voltada para esporte, educação, saúde e cultura, visando beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil. Destaca-se por planejar e executar projetos em parceria com gestores públicos e privados, oferecendo excelência pedagógica.

Além do projeto "Esporte na Cidade", a DPA possui iniciativas como "Oportunidade Através do Esporte", "Educar com Cultura", "Educa Surf", "Educa Skate" e "Breaking Olímpico", viabilizados por apoio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte e parceiros privados como Vallourec, Pirelli, Tívoli, Iveco, Grupo CNH, D’Granel, White Martins, MRN e Vale.

Atuando em Minas Gerais, Bahia e Pará, a organização planeja expandir sua presença pelo país. As inscrições para seus projetos são divulgadas nas redes sociais e no site da instituição: depeitoaberto.org.br.

Da redação com De Peito Aberto