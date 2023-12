Atlético presenteará crianças torcedoras com camisas na 'Casa do Galo Noel' na Arena MRV nesse sábado (23)

No sábado (23), na Arena MRV, as crianças torcedoras do Atlético serão presenteadas com 3 mil camisas como uma boa lembrança de Natal, cortesia do Instituto Galo, braço filantrópico do clube, durante a visita à 'Casa do Galo Noel'. As visitas estarão abertas a partir das 10h (horário de Brasília) e permanecerão até as 20h. O clube informou que as camisas serão distribuídas por ordem de chegada, ou seja, as primeiras 3 mil crianças presentes receberão o presente.

Foto: Daniela Veiga/Atlético

Desde o dia 17, a 'Casa do Galo Noel' está situada no Centro de Experiências, nos arredores da Arena MRV, e encerrará suas atividades neste sábado.

Em edições anteriores, realizadas nas Lojas do Galo do Só Marcas Outlet (2021) e de Lourdes (2022), a Casa do Galo Doido Noel atraiu a visita de milhares de pessoas.

Da Redação com O Tempo