Mesmo com goleada, Curitiba de Sete Lagoas dá adeus a Copa Itatiaia

Não deu para Sete Lagoas: apesar da goleada, o Curitiba, do bairro São Francisco, dá adeus para a Copa Itatiaia. Em partida contra o Estela do Vale, de Lagoa Santa, o clube fez 4 a 1.

Foto: Filipe Felizardo

O jogo foi na tarde deste domingo (24), no Campo do Bela Vista, na cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Precisando da vitória para sonhar com a classificação, o Pitbull saiu na frente e ampliou no primeiro tempo. O Estrela do Vale fez seu único gol no final da etapa preliminar, fazendo 2 a 1.

Já no segundo tempo, o Pitbull, em dois minutos de jogo, ampliou para 3 a 1. Pouco mais tarde, o Curitiba fez o quarto gol, contestado pela equipe do Estrela do Vale – gerando confusão dentro e fora de campo, com relatos de objetos atirados contra o bandeirinha através pela torcida.

Classificação

O Curitiba ficou em segundo lugar no grupo 1 da Chave Metropolitana com 4 pontos: um empate, uma derrota e a vitória. O time que se classificou foi o Renascença, de Betim, que venceu o Pedro Leopoldo por 2 a 1, terminando com 7 pontos.

O regulamento da Copa Itatiaia indica que, na Chave Metropolitana, se classificam os cinco primeiros colocados e os três melhores segundos colocados para as quartas-de-final. Chamado de “índice técnico”, os segundos colocados se classificaram com seis pontos, deixando de fora o Curitiba.

Matéria em atualização

Da redação