Presente de Natal: Galo fecha contratação com Gustavo Scarpa

Após semanas de negociação, o alvinegro anunciou, na noite dessa quarta-feira (27), a contratação do meio-campista Gustavo Scarpa, de 29 anos. O Galo comprou os direitos econômicos do jogador ao Nottingham Forest, da Inglaterra por 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões). O vínculo vale até 2027.

Foto: Divulgação/ Atlético-MG

Scarpa estava emprestado pelo clube inglês ao Olympiacos. Na Grécia, não conseguiu demonstrar seu melhor nível e disputou apenas 11 partidas na temporada 2023/2024 – só três como titular.

O cenário foi parecido na Inglaterra. Gustavo Scarpa chegou ao Nottingham Forest na metade da temporada 2022/2023 e disputou somente 10 jogos pelo clube – seis como titular.

Se houveram dificuldades para adaptação ao futebol europeu, Scarpa foi protagonista no futebol brasileiro. O meio-campista deixou o Brasil após receber o tradicionalíssimo prêmio Bola de Ouro, da ESPN, como melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2022.

Do fim de 2014 ao fim de 2017, foram 26 gols e 36 assistências em 151 jogos pelo Fluminense, além de breve passagem por empréstimo pelo Red Bull Brasil. Com o Tricolor das Laranjeiras, Scarpa conquistou a Primeira Liga de 2016.

O paulista de Campinas se transferiu para o Palmeiras em janeiro de 2018. Após longa batalha judicial, no fim das contas, o Verdão desembolsou 1,5 milhão de euros para pagar o Fluminense e outros 4,5 milhões de euros para o atleta e seus empresários, entre luvas e comissões

No Palmeiras, o meio-campista viveu os melhores momentos da carreira. Entre o início de 2018 e o fim de 2022, foram 44 gols e 59 assistências em 233 partidas, com status de peça fundamental para um dos elencos mais vitoriosos da história do clube.

Com o Verdão, Scarpa conquistou dois Campeonatos Paulistas (2020 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros (2018 e 2022), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020) e uma Recopa Sul-Americana (2022). Acumulou boas atuações, prêmios individuais e, ao fim do ano passado, deixou o Palmeiras sem custos para defender o Nottingham Forest.

Com No Ataque