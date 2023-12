Carlo Ancelotti não irá para a seleção brasileira, renovando com Real Madrid

O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira (29), a renovação de contrato de Carlo Ancelotti até 30 de junho de 2026. O vínculo do treinador italiano terminaria ao fim da temporada 2023/24. Ele era tido como certo pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira em 2024.

Foto: Hugo Delgado / EFE

O acerto com Ancelotti era defendido desde o meio do ano por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF à epoca e hoje destituido do cargo. Segundo o dirigente, o treinador aceitou comandar a seleção brasileira após o término do contrato com o clube espanhol. Legalmente, o italiano não pode assinar nenhum contrato até seis meses antes do fim de tal vínculo. No entanto, a entidade entendia já ter garantias do negócio.

Ancelotti está em sua segunda passagem pelo Real Madrid. Comandou o time espanhol de 2013 a 2015 e está desde 2021 no clube. Ao todo, conquistou 10 títulos com os merengues: duas Champions League, dois Mundiais de Clube, duas Supercopas da Europa, uma La Liga, duas Copas do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Com GloboEsporte