Paraopeba, Caetanópolis e Curvelo serão sedes dos Jogos Escolares de Minas em 2024; confira outras

Ao longo da última semana de 2023, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG) divulgou os 60 municípios que serão as sedes das etapas Microrregional (54) e Regional (seis) dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) 2024.

Foto: Tiago Estanislau / Agência Minas

A iniciativa inédita, já que geralmente as cidades eram divulgadas no ano da competição, foi tomada para facilitar a organização das sedes no que diz respeito ao preparo das áreas de competições, alojamentos, rede hoteleira e de alimentação, além da logística das delegações participantes.

“Para 2024 já anunciamos as sedes das etapas Microrregional e Regional e isso faz com que todo município se programe em relação à logística, com tudo que envolve um sediamento do Jemg. Esse é o nosso objetivo, de trazer cada vez mais cedo esse anúncio para que todos possam se planejar e fazer uma preparação muito legal”, ressaltou o subsecretário de Esportes da Sedese, Tomás Mendes.

Microrregionais

Conforme o cronograma elaborado pela Subsecretaria de Esportes (Subesp), as cidades-sede foram divulgadas ao longo dos dias por região.

Em 26/12, foram as sedes da etapa Microrregional Central:

Congonhas, Divinópolis, Caeté, Igarapé, Santa Luzia, Itabirito, Abaeté, Caetanópolis e Paraopeba) e da Microrregional Norte (Três Marias, Conceição do Mato Dentro, Janaúba, Itacarambi, Varzelândia, Brasília de Minas e Várzea da Palma.

Já em 27/12, foram os municípios das microrregionais Sul:

Perdões, São Lourenço, Itajubá, Carmo do Rio Claro, Campestre, Extrema, São Sebastião do Paraíso e Três Pontas) e Triângulo (Capinópolis, Monte Carmelo, João Pinheiro, Presidente Olegário, Serra do Salitre, Frutal, Prata e Arinos.

Em seguida, em 28/12, as divulgações foram das cidades-sede das microrregionais Vale do Aço (Jequitinhonha, Salinas, Caratinga, Timóteo, Resplendor, Central de Minas, São João Evangelista, Manhuaçu, João Monlevade, Águas Formosas e Carlos Chagas), e Zona da Mata (Barbacena, Divino, Espera Feliz, Faria Lemos, Arantina, Bom Jardim de Minas, Leopoldina, Muriaé, Ponte Nova, São João del-Rei e Visconde do Rio Branco.

Regionais

Na sexta-feira (29/12) o calendário de divulgação foi encerrado com a revelação dos seis municípios-sede da etapa Regional: Oliveira, Curvelo, Três Corações, Araguari, Teófilo Otoni e Ubá.

Clique aqui e acesse o documento com a publicação das sedes.

O Jemg é uma iniciativa da Sedese-MG, por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg).

Da Redação com Agência Minas