Ednaldo Rodrigues tem vitória parcial na disputa pela presidência da CBF

A Procuradoria Geral da República (PGR) e a Advocacia Geral da União (AGU) defenderam nesta quarta-feira (3) o fim da suspensão de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) em dezembro de 2023.

Foto: Thais Magalhães/CBF

Ednaldo Rodrigues foi eleito presidente da CBF em março de 2022, mas teve sua eleição anulada pelo TJRJ em outubro do mesmo ano. O motivo foi a falta de registro de uma pessoa como eleitor.

O PCdoB, partido de Ednaldo Rodrigues, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para ratificar a eleição. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, deve tomar uma decisão nas próximas horas.

Se Gilmar Mendes decidir pela volta de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF, ele poderá ter que lidar com um problema: a seleção brasileira pode ficar fora da Olimpíada de Paris.

A Fifa e a Conmebol ainda não reconheceram a intervenção na CBF, ocorrida depois da anulação das eleições. Dessa forma, a participação da seleção no pré-olímpico na Venezuela estaria em risco.

O prazo para a inscrição da seleção no torneio é sexta-feira (5). Se a situação permanecer como está até lá, a seleção brasileira não poderá participar do pré-olímpico.

Fifa e Conmebol devem se reunir com Ednaldo Rodrigues

Uma comitiva da Fifa vem ao Rio de Janeiro na próxima semana para se reunir com o interventor da CBF, José Perdiz, e com o próprio Ednaldo Rodrigues.

O objetivo da reunião é discutir a situação da CBF e a possibilidade de reconhecimento da intervenção pela Fifa e pela Conmebol.

Da redação

Fonte: O Tempo