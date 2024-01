Com vitória, Atlético e Cruzeiro estreiam bem na Copinha

Jogando nessa quinta-feira (4), em estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tanto Atlético quanto Cruzeiro se deram bem na competição: os dois clubes venceram seus compromissos; o Galinho meteu 5 a 0 no Timon (MA), enquanto a Raposa fez 1 a 0 no Capital (TO).

Foto montagem: Bruno Souza - Atlético / divulgação - Cruzeiro

'Joia' celeste marcou gol da vitória

De pé direito, o meia Gui Meira fez o único gol da partida entre Cruzeiro e Capital FC, disputada no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

Para garantir o triunfo sobre a equipe tocantinense, o jogador precisou marcar um golaço. O camisa 7 dominou a bola, deixou adversários para trás e deu um belo chute da entrada da área. Esse resultado deixa o Cruzeiro na liderança de sua chave, que também é composta pelo Nova Mutum, de Mato Grosso, e União Mogi, de São Paulo.

Com multa rescisória superior a R$ 300 milhões, Gui Meira é considerado uma das maiores promessas do clube para a 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com grande polivalência em campo, o atleta de 18 anos visto como peça-chave do time comandado por Fernando Seabra. O jovem é um meio-campista que pode fazer três funções – atua pela direita, pelo centro e pela esquerda. Ambidestro, ele tem uma parte técnica aprimorada e sempre busca jogadas ofensivas, seja individual ou coletivamente.

Galinho 'passou o carro' em adversário

Jogando em Santana de Parnaíba, o Atlético não tomou reconhecimento do Timon; os gols foram marcados por Nova Terra (contra), Caio Ribas, Arthyrson e Yan no primeiro tempo, enquanto Berê marcou o único tento da segunda etapa.

Logo na primeira etapa, o Galinho já era dominante: com dois minutos de partida iniciada, uma infelicidade do zagueiro do time maranhense fez com que o placar fosse aberto. Dali em diante, os gols foram saindo sem muita dificuldade. Na segunda etapa, apesar do quinto gol ter saído com a mesma fórmula da etapa primeira, o alvinegro "tirou o pé", dando mais oportunidades ao Timon, que não conseguiu marcar.

Também líder de sua chave, o Atlético pega o Ska-Brasil no domingo (7), às 17h

Da redação com No Ataque