De Sete Lagoas para o Rio: João Paulo assume como coordenador técnico da base do Vasco

João Paulo de Toti, também conhecido como João Alves Paula, natural de Sete Lagoas, acertou sua transferência para o Vasco da Gama, onde assumirá o papel de coordenador técnico das categorias de base.

Com uma trajetória no futebol como ex-atleta e treinador, ele dedicou uma década ao Atlático Mineiro, focando seus esforços nas categorias de base do clube. No final de 2023, encerrou seu vínculo com o Galo.

Quase assumiu como treinador do time profissional do Democrata Futebol Clube em 2024, porém optou por uma oferta para comandar o sub-15 do Coritiba, consolidando sua decisão ao firmar contrato com o clube paranaense. Durante esse período, recebeu propostas das categorias de base do Cruzeiro e America.

Expressando grande contentamento, João Paulo afirmou estar muito feliz com essa nova oportunidade e a perspectiva de desempenhar essa nova função em sua carreira.

