Com história em Sete Lagoas, Rafael Pontelo é apresentado no Sporting de Portugal

Nascido em Matozinhos e criado em Sete Lagoas, o zagueiro Rafael Pontelo, aos 20 anos, consolidou sua posição no futebol europeu ao se tornar reforço do Sporting Clube de Portugal, sendo anunciado na última terça-feira (02). O brasileiro assinou um contrato até 2028, com uma cláusula de rescisão estipulada em 45 milhões de euros (240 milhões de reais).

Foto: Divulgação/ Sporting CP

Pontelo, cuja infância transcorreu nos bairros Luxemburgo, Bela Vista e Montreal, iniciou sua trajetória nas escolinhas dos clubes América, com o professor Luciano, e Bela Vista, com Paulinho Guará. Com uma ascensão notável, passou por clubes como Ponte Preta, Real Valladolid (Espanha), Cruzeiro sub-20, Leixões (Portugal) e agora integra o elenco do Sporting.

Após ser apresentado, o jogador expressou gratidão, e destaca: "É o ápice da minha carreira representar um clube tão grandioso. Espero corresponder da melhor forma possível dentro de campo". Atualmente, o Sporting lidera o campeonato nacional à frente do Benfica, seu rival.

Rafael Pontelo, detentor de nacionalidade brasileira e italiana, estreou no futebol português nesta temporada, acumulando 14 jogos com a camisa do Leixões. Em sua apresentação ao Leão, Pontelo expressa felicidade e motivação: "Estou muito contente por fazer parte do Sporting. É, naturalmente, um sonho desde pequeno jogar num clube tão grandioso".

Ele se descreve como um "zagueiro muito rápido" que aprecia "jogar com a bola nos pés" e está ansioso para contribuir ao máximo com o time.

O atleta destaca o apoio recebido dos colegas de equipe, especialmente dos capitões Sebastián Coates e Luís Neto. Pontelo promete entrega e determinação, expressando entusiasmo para jogar diante da fervorosa torcida sportinguista: "Estou grato por encontrar um grupo unido e mal posso esperar para celebrar com os torcedores".

Da redação com Sporting CP