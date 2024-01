Domingo (07) tem jogo dos mineiros na Copinha; saiba onde assistir

Os três times mineiros que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior voltam a campo neste domingo (7) para a segunda rodada da competição.

Foto: Montagem/America-MG/Staff Images Cruzeiro/Atletico-MG

O Atlético, que estreou com goleada de 5 a 0 sobre o Timon-MA, enfrenta o Floresta-CE, às 17h, na cidade de Santana de Parnaíba. Já o Cruzeiro, que venceu o Capital-TO por 1 a 0, mede forças com o Nova Mutum-MT, também às 17h, na cidade de Santana de Parnaíba. O América, que empatou com o Capital-DF em 2 a 2, enfrenta o Ivinhema-MS, às 15h15, na cidade de São Carlos.

Saiba onde assistir:

15h15: América x Ivinhema







x Ivinhema 17h: Cruzeiro x Nova Mutum-MT







x Nova Mutum-MT 19h15: Atlético x Floresta-CE





*Matéria atualizada às 11h27 - 06/01/2024.

