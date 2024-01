O que Atlético, Cruzeiro e América precisam fazer para se classificar na Copinha? Veja as projeções

No último domingo (07/01) times mineiros entraram em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior pela segunda rodada da fase de grupos. O Atlético foi o único a vencer sua partida por 2 a 0 diante do Floresta-CE. América e Cruzeiro empataram por 1 a 1 contra Ivinhema-MS e Nova Mutum-MT, respectivamente. O Galo tem situação mais bem encaminhada para se classificar à próxima fase, enquanto o América enfrentará situação mais embolada no seu grupo. A segunda fase da Copinha contará com 64 times distribuídos em 32 chaves. Classificam-se os dois primeiros de cada um dos 32 grupos.

Foto: Montagem América/Staff Images-Cruzeiro/Flickr-CAM

Ivinhema-MS 1 x 1 América-MG

O América-MG deixou escapar a vitória na Copinha, apesar de sair na frente com um gol de Rafa Barcelos no início do jogo. Acabou cedendo o empate na etapa final quando João Vitor, do Ivinhema, chutou forte e acertou o ângulo.

Na próxima partida, o América-MG enfrentará o Comercial de Tietê quarta-feira 10/01 às 15h15, enquanto o Ivinhema encara o Capital-DF, também na quarta às 13h, em jogo válido pela terceira e última rodada da primeira fase.

No Grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o América encontra-se em segundo lugar, com dois pontos, ainda sem vitórias. O grupo está em aberto, pois todos os times têm chances de avançar à próxima fase. Para se classificar, o América precisa vencer ou, no máximo, empatar (considerando uma derrota do Ivinhema).

Nova Mutum-MT 1 x 1 Cruzeiro

No Grupo 28 da Copinha, Cruzeiro e Nova Mutum empataram em 1 a 1, com gols no segundo tempo. Daniel marcou para a equipe de Mato Grosso, que lidera a chave com quatro pontos, enquanto o Cruzeiro buscou empate com Xavier aos 38 minutos da etapa complementar. Ambas as equipes somam quatro pontos, com o Nova Mutum em primeiro devido aos gols marcados.

Na próxima rodada o Cruzeiro enfrentará o União Mogi quarta-feira 10/01, às 17h15, enquanto o Nova Mutum jogará contra o Capital-TO, às 15h, ambos em Mogi das Cruzes.

Se empatar, o Cruzeiro já garante sua classificação no segundo lugar do grupo. Se o Capital-TO vencer, o time celeste não pode perder seu jogo. Para avançar em primeiro do grupo o Cruzeiro precisa vencer e o Nova Mutum no máximo empatar.

Floresta-CE 0 x 2 Atlético-MG

Pelo Grupo 18 da Copinha, o Atlético venceu o Floresta por 2 a 0, com gols de Caio Ribas no primeiro tempo e Yan, de pênalti, na etapa final. Com seis pontos em dois jogos, o Atlético está perto de confirmar a classificação. Na rodada final, um empate garante a primeira colocação da chave.

Se perder para o Ska, o Atlético pode não se classificar caso o Floresta vença sua partida e a diferença no saldo de gols entre essas equipes (atualmente de 8 gols) seja superada.

Na próxima rodada, o Atlético enfrentará o Ska Brasil na quarta-feira 10/01, às 19h30, enquanto o Timon-MA jogará contra o Floresta às 17h15, ambos em Santana do Parnaíba.

*Matéria atualizada às 09h30 - 08/01/2024

Da Redação, Vinícius Oliveira