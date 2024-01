LFA abre temporada no Brasil com participação do setelagoano Rafael 'Mini Man'

A temporada 2024 do LFA, organização norte-americana de MMA, será aberta no dia 27 de janeiro, no município paulista de Cajamar. O evento, que marca o terceiro ano da LFA no Brasil, contará com a participação do setelagoano Rafael "Mini Man" (@rafaelminiman).

Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Rafael, de 26 anos, é um lutador de peso-galo com um cartel de 10 vitórias e 4 derrotas, faz parte da equipe CM System liderada pela lenda do MMA Cristiano Marcelo. Ele é conhecido por seu estilo agressivo e por suas performances memoráveis, que lhe renderam o apelido de "Show Man".

Em entrevista exclusiva à reportagem, Rafael falou sobre suas expectativas para o evento. "Me sinto muito feliz em saber que o trabalho duro está dando frutos e que estamos chegando no topo do game", disse o lutador. "Tive duas vitórias no Fight Music Show, o evento das celebridades, e com essas vitórias surgiu a oportunidade de lutar no LFA."

Sobre sua preparação para o evento, Rafael afirmou que sempre se mantém em alto nível, pois sabe que a oportunidade de lutar em uma grande organização pode surgir a qualquer momento. "Quando soube que ia lutar, eu já estava preparado", disse ele. "Apenas fiz alguns ajustes e dei continuidade no trabalho duro."

Rafael disse que trata todas as lutas como "a luta da sua vida" e que acredita que, com uma vitória no LFA, poderá alcançar voos mais altos. "Esse evento é a melhor oportunidade que o atleta de MMA brasileiro poderia ter", afirmou. "Ele já revelou grandes nomes como Alex Poatan e Sean O'Malley, que atualmente são campeões do UFC."

O jovem lutador também agradeceu seus patrocinadores Fort Cred Consórcios e a Victoria English School, pelo apoio que vêm dando.

LFA Brasil

A primeira edição do LFA no Brasil foi em julho de 2021. De lá para cá, foram mais 12 eventos, seis deles somente em 2023. O LFA 154, que aconteceu em março de 2023, em Cajamar-SP, atingiu a audiência de 100 milhões de espectadores mundo afora, a maior de todos os 173 eventos da história da organização.

As lutas do card do dia 27 de janeiro serão anunciadas oficialmente nos próximos dias. Além do evento em Cajamar, a LFA ainda programou shows para o Brasil nos meses de março, maio e julho.

Da redação, Djhéssica Monteiro.