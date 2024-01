Rodada decisiva para os grandes de Minas na Copinha; saiba onde assistir

A tarde e noite dessa quarta (10/01) reservam emoções para América, Cruzeiro e Atlético na Copa São Paulo de Futebol Júnior. As três equipes têm chances de passar à próxima fase da competição e se juntar a outro mineiro já classificado, o Coimbra de Contagem-MG, que goleou mais uma vez nessa última rodada da fase de grupos e passou como primeiro do seu grupo.

Fotos: América MG, Staff Images-Cruzeiro, Atlético-MG.

No Grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o América encontra-se em segundo lugar, com dois pontos, ainda sem vitórias. O grupo está em aberto, pois todos os times têm chances de avançar à próxima fase. Para se classificar, o América precisa vencer ou, no máximo, empatar (considerando uma derrota do Ivinhema).

Se empatar, o Cruzeiro já garante sua classificação no segundo lugar do Grupo 28. Se o Capital-TO vencer, o time celeste não pode perder seu jogo. Para avançar em primeiro do grupo o Cruzeiro precisa vencer e o Nova Mutum no máximo empatar.

O Atlético está perto de confirmar a classificação no Grupo. Na rodada final, um empate garante a primeira colocação da chave. Se perder para o Ska, o Atlético pode não se classificar caso o Floresta vença sua partida e a diferença no saldo de gols entre essas equipes (atualmente de 8 gols) seja superada.

O Coimbra, outro mineiro na competição, fez ótima campanha na primeira fase e está classificado como primeiro no Grupo 3 com sete pontos. Ele goleou o ABC de Natal por 5 a 0 na primeira rodada, empatou sem gols com o Mirassol-SP na segunda e fechou a fase de grupos com mais uma ampla vitória por 4 a 0 sobre o Sampaio Corrêa-MA ontem (09/01). Na segunda fase da Copinha vai encarar o Figueirense-SC.

Confira a agenda dos mineiros no dia de hoje (10/01):

- Comercial FC-SP x América-MG, 15h15

Onde assistir:



- União Mogi-SP x Cruzeiro, 17h15

Onde assistir: Sportv

- Ska Brasil x Atlético, 19h30

Onde assistir: Sportv

Da Redação, Vinícius Oliveira