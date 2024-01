Cruzeiro estuda mudar local de jogo do Mineiro para Sete Lagoas; entenda

O Cruzeiro ainda pode mudar o local do jogo contra o Athletic, válido pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro, marcado para o dia 27 de janeiro, sábado, às 16h30 (de Brasília).

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

A princípio, o jogo seria realizado no Parque do Sabiá, em Uberlândia, mas o clube mineiro estuda a possibilidade de mandar a partida na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

A mudança de local seria possível porque Sete Lagoas fica a cerca de 70 quilômetros de Belo Horizonte, a sede do Cruzeiro. O regulamento da Federação Mineira de Futebol (FMF) determina que, quando um clube perde o mando de campo, deve mandar os jogos a pelo menos 50 quilômetros de sua sede.

A Raposa foi punida pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) com a perda de um mando de campo por conta do arremesso de objetos e de uma bomba no gramado da Arena Independência durante clássico com o Atlético, disputado em fevereiro de 2023.

A decisão final sobre o local do jogo ainda não foi tomada. O Cruzeiro tem até o dia 17 de janeiro para informar à FMF se vai mudar a sede da partida.

Cronograma do Mineiro

1ª rodada: 24/01 (quarta), às 19h – Villa Nova x Cruzeiro

Da redação

Fonte: O Tempo