Veja quem são os adversários dos mineiros na próxima fase da Copinha

Os quatro representantes de Minas Gerais na Copa São Paulo de Futebol Júnior passaram à segunda fase da competição e agora se preparam para jogos eliminatórios. O Coimbra e o América jogam amanhã (12/01), enquanto Cruzeiro e Atlético entram em campo no sábado (13/01).

Foto: América, Atlético, Henrique Chendes/Coimbra Sports, Staff Images/Cruzeiro

Ontem (10/01) o América-MG empatou por 1 a 1 com o Comerical de Tietê pela terceira rodada do Grupo 15, gols de Ighor Gabryel (América-MG) e Bruno Ferreira para o Comercial. A equipe mineira passou em segundo lugar no Grupo 15 depois de três empates e enfrenta o Desportivo Brasil-SP amanhã 12/01 às 14h15 em Porto Feliz-SP.

O Coimbra de Contagem fez ótima campanha na primeira fase e se classificou como primeiro no Grupo 3 com sete pontos. Ele goleou o ABC de Natal por 5 a 0 na primeira rodada, empatou sem gols com o Mirassol-SP na segunda e fechou a fase de grupos com mais uma ampla vitória por 4 a 0 sobre o Sampaio Corrêa-MA. Na segunda fase da Copinha vai encarar o Figueirense-SC na sexta 12/01 às 16h na cidade de Bálsamo-SP.

O Atlético-MG virou para cima do Ska Brasil-SP na noite de quarta-feira (10) pela 3ª rodada do Grupo 18 por 2 a 1. Os gols atleticanos foram marcados por Berê e Zé Phelipe e Thayllon marcou para os paulistas.

O Galo terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento. Na segunda fase enfrenta o Sfera, time da cidade de Salto-SP no sábado (13), horário e local ainda a definir.

O Cruzeiro aplicou uma goleada de 9 a 0 sobre o União Mogi-SP no último jogo da fase de grupos. Fernando (3), Gui Meira (2), Arthur (2), Tévis e Victor Jesus foram os autores dos gols que deixaram a equipe celeste em primeiro do Grupo 28

Na sequência o Cruzeiro enfrenta o Madureira do Rio de Janeiro sábado (13), em Mogi das Cruzes (horário a definir).

Da Redação, Vinícius Oliveira.