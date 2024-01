Saiba onde assistir as decisões de Atlético e Cruzeiro pela Copinha; América e Coimbra se classificam nos pênaltis

Neste sábado (13/01) Atlético e Cruzeiro fazem partidas eliminatórias pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Galo enfrenta o Sfera-SP às 19h15 e a Raposa joga contra o Madureira-RJ às 21h30. América e Coimbra, outros mineiros na competição, se classificaram na última sexta nos pênaltis.

Foto: América, Atlético, Henrique Chendes/Coimbra Sports, Staff Images/Cruzeiro

A partida do Atlético-MG contra o Sfera-SP é hoje (13) às 19h15 no Distrital do Inamar.

O clube venceu todos os três jogos da primeira fase e avançou em primeiro no Grupo 18.

O Sfera se classificou em segundo no Grupo 17. O time venceu os dois primeiros jogos e perdeu para o América-RN na última rodada.

Quem passar deste confronto jogará contra Botafogo-SP ou Floresta-CE. A partida entre esses dois últimos está marcada para hoje às 15h.

Atlético-MG x Sfera, 19h15

Local: Distrital do Inamar, em Santana de Parnaíba (SP)

Distrital do Inamar, em Santana de Parnaíba (SP) Onde assistir: SporTV e Premiere

O Cruzeiro encara o Madureira-RJ neste sábado (13), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes.

Mesmo não tendo começado bem na Copinha, o time celeste vem de goleada por 9 a 0 sobre o União Mogi-SP, o que lhe garantiu a liderança do Grupo 28 pelo critério de saldo de gols.

O Madureira venceu dois jogos, mas perdeu por 3 a 0 para a Portuguesa na última rodada da primeira fase.

Quem passar hoje enfrentará Portuguesa ou Nova Mutum, que jogam entre si mais cedo (14h).

Cruzeiro x Madureira, 21h30

Local: Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP)

Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP) Onde assistir: CazéTV (YouTube)



América e Coimbra passam nos pênaltis

O América-MG está classificado para a terceira fase. Ontem (12/01) o Coelho chegou a estar perdendo por 2 a 0 do Desportivo Brasil-SP (gols de Cláudio e Kauan), mas buscou o empate com Yago Andrade e Matheus Carvalho e passou nos pênaltis por 5 a 3.

O time mineiro joga contra o Capital-DF amanhã 14/01 às 14h pela terceira fase

Pela sua partida eliminatória na 2ª fase da Copinha, ontem (12/01) o Coimbra de Contagem-MG venceu o Figueirense. O primeiro tempo terminou sem gols mas o Figueira abriu o placar na segunda etapa com gol de Gabriel Morais. No minuto final o zagueiro Jeffão do Coimbra sofreu um pênalti e o centroavante Lázaro marcou para levar a partida às penalidades.

Nos pênaltis, a equipe mineira venceu por 3 a 2. Agora encara o Grêmio-RS que vem de vitória por 4 a 1 sobre o Mirassol. A partida é neste domingo 14/01 às 18h15 em Franca/SP.

Da Redação, Vinícius Oliveira