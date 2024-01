Atlético perde para o Sfera e é eliminado da Copinha; Cruzeiro, América e Coimbra avançam

A participação do Atlético na Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou ao fim na noite deste sábado (13). No Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, o Galinho foi derrotado por 1 a 0 pelo Sfera, em jogo da segunda fase da competição, a primeira do mata-mata. Cruzeiro, América e Coimbra continuam na luta no campeonato.

Foto: Reprodução Internet

O único gol da partida do Galo foi marcado por João Victor aos 30 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o Sfera fez história ao garantir-se na terceira fase em sua primeira participação na Copinha.

Essa derrota foi a única do Atlético na competição. O Alvinegro havia se classificado em primeiro no Grupo B com três vitórias e 100% de aproveitamento.

Cruzeiro vence Madureira-RJ e avança à terceira fase da Copinha

O Cruzeiro confirmou o favoritismo e venceu o Madureira-RJ neste sábado (13) por 1 a 0, em jogo da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a primeira fase eliminatória da competição.

Tevis marcou o único gol da partida aos 14 minutos do segundo tempo, no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, no interior paulista.

Esse resultado mantém a equipe comandada por Fernando Seabra na busca por mais um título expressivo, após ter conquistado a Copa do Brasil Sub-20 e o Campeonato Mineiro da mesma categoria.

Na próxima fase, a terceira da competição, o Cruzeiro enfrentará a Portuguesa-SP na próxima segunda-feira (15), às 20:45hs em Mogi das Cruzes.

América sofre, mas derrota Desportivo nos pênaltis e avança na Copinha

O América continua na 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Desportivo Brasil nos pênaltis, nesta sexta-feira (12/1), avançando para a terceira fase. O jogo, disputado no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, terminou empatado por 2 a 2 no tempo normal.

A classificação do América veio com emoção. Na primeira etapa, o Desportivo Brasil dominou completamente, abrindo 2 a 0 com gols de Claudio Henrique e Kauan Vínicius. O América correu atrás no segundo tempo e empatou com Yago Andrade e Carlos Mateus.

Classificado, o Coelho enfrentará o Capital-DF, que derrotou o Capivariano. Os confrontos da terceira fase serão disputados entre domingo (14) e segunda-feira (15).

Coimbra derrota Figueirense e avança na Copa São Paulo

O Coimbra, de Contagem, continua fazendo história na Copa São Paulo de futebol júnior. Nesta sexta-feira (12), a equipe mineira venceu o Figueirense, de Santa Catarina, nos pênaltis, por 3 a 2, depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal, avançando para a primeira fase da etapa de mata-mata do torneio.

O jogo, disputado na cidade de Bálsamo, foi dramático. O Figueirense abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo com Gabriel. O empate mineiro só saiu aos 51 minutos da etapa final, com Lázaro. Nos pênaltis, o Coimbra saiu em desvantagem, pois o Figueirense fez 1 a 0, e o time de Contagem desperdiçou a primeira cobrança. O time catarinense perdeu as três últimas.

Na próxima fase, o Coimbra enfrentará o Grêmio que derrotou o Mirassol, na cidade de Bebedouro, neste domingo às 18:15hs em Franca. Quem se classificar na terceira fase se garante nas oitavas de final do torneio.

Da Redação