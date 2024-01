Cruzeiro tenta ir às oitavas da Copinha (saiba onde assistir); América está classificado e Coimbra se despede

Portuguesa-SP e Cruzeiro se enfrentam na noite desta segunda (14) pela 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior às 20h45. A partida é eliminatória. Nessa mesma fase o Coimbra de Contagem-MG foi eliminado ao perder de 4 a 2 para o Grêmio-RS e o América se classificou para as oitavas vencendo o Capital-DF por 2 a 0.

Foto: Instagram @cruzeirobase

O Cruzeiro vem de vitória por 1 a 0 sobre o Madureira-RJ e a Portuguesa eliminou o Nova Mutum-MT por 2 a 0. A partida de hoje é em Mogi das Cruzes no estado de São Paulo.

Quem passar encara o Água Santa ou o Santos, duelo entre times paulistas que ocorre hoje às 19h15.

Portuguesa-SP x Cruzeiro, 20h45

Onde assistir: Cazé TV (Youtube)



América está nas oitavas, Coimbra se despede

O Coimbra perdeu para o Grêmio portoalegrense por 4 a 2 no último domingo (14) e está fora da competição. Apesar do revés, a campanha é histórica por ser a primeira participação dessa equipe na competição.

Já o América segue vivo na disputa após bater o Capital, também no domingo, por 2 a 0. Mesmo tendo uma fase de grupos complicada (se classificou com três empates e nenhuma vitória), já é o segundo jogo eliminatório que o América vence. Na segunda fase havia vencido o Desportivo Brasil-SP por 5 a 3 nos pênaltis (2 a 2 no tempo normal).

Agora o América enfrenta o Ituano pelas oitavas da Copinha, jogo marcado para 21h40 de amanhã (16) na cidade paulista de São Carlos.

Da Redação, Vinícius Oliveira.