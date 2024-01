Arena do Jacaré em Sete Lagoas receberá Cruzeiro x Athletic pelo Campeonato Mineiro, afirma portal

Como havia sido antecipado pelo portal O Tempo Sports (relembre aqui), o Cruzeiro enfrentará o Athletic, na 2ª rodada do Campeonato Mineiro, na Arena do Jacaré, localizada em Sete Lagoas.

Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

O confronto está agendado para o dia 27 de janeiro, sábado, às 16h30 (horário de Brasília). Inicialmente, o clube celeste havia comunicado à Federação Mineira de Futebol (FMF) que o Parque do Sabiá seria o palco do embate, porém, optou por Sete Lagoas.

A mudança de local se deve à impossibilidade de realizar a partida em Belo Horizonte, devido à suspensão imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG). Essa penalidade foi aplicada devido ao incidente de arremesso de objetos e uma bomba no gramado da Arena Independência durante um clássico com o Atlético, na primeira fase do Mineiro no ano passado.

Conforme o Regulamento Geral de Competições (RGC) da FMF, em casos de perda de mando de campo, a equipe deve realizar os jogos a pelo menos 50 quilômetros de seu município de origem. A Arena do Jacaré atende a esse requisito.

Seguindo as diretrizes do regulamento do Campeonato Mineiro, o clube mandante deve enviar um ofício à FMF com, no mínimo, 10 dias de antecedência, caso deseje alterar o local da partida. Assim, para o confronto com o Athletic, o prazo para a solicitação encerra nesta quarta-feira (17).

Nos próximos instantes, espera-se que o clube confirme oficialmente a mudança do local da partida por meio de suas redes sociais.

