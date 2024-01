Cruzeiro derrota o Santos com goleada e avança para as quartas de final da Copa São Paulo

O Cruzeiro derrotou o Santos e garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer por 3 a 0. A partida aconteceu nesta quarta-feira (17), na Arena Barueri, em Barueri, pelas oitavas de final do torneio. Os gols foram assinalados por Fernando, Rhuan Gabriel e Ruan Índio.

Foto: Reprodução Internet

Fernando foi o destaque da partida, contribuindo para a abertura do placar e fornecendo assistência para o segundo gol, marcado por Rhuan Gabriel. O goleiro Otávio, com defesas impressionantes no primeiro tempo, também se destacou na equipe celeste.

A dinâmica do jogo apresentou dois tempos distintos. No primeiro, o Santos dominou a partida, e Otávio, o goleiro da Raposa, brilhou. Na segunda etapa, o Cruzeiro marcou o gol aos três minutos e passou a controlar o jogo. A equipe santista ofereceu pouco perigo aos cruzeirenses na etapa complementar.

Agora, a Raposa se prepara para enfrentar o Coritiba em busca de uma vaga na semifinal. O jogo está marcado para sexta-feira (19), ainda sem horário e local definidos.

O desenrolar da partida Na primeira etapa, o Santos foi amplamente superior, pressionando o goleiro Otávio, que fez pelo menos três defesas difíceis em ataques santistas. O Peixe ainda acertou duas bolas na trave com Miguelito e Enzo Monteiro.

O Cruzeiro, com menos posse de bola, não conseguiu criar chances de perigo e enfrentou dificuldades na construção das jogadas.

O cenário mudou rapidamente no início da segunda etapa. Em um erro na saída de jogo do Santos, Fernando roubou a bola no campo ofensivo, invadiu a área, driblou o goleiro e abriu o placar aos três minutos da etapa complementar.

Esse gol trouxe tranquilidade à equipe mineira, que equilibrou a posse de bola e limitou as chances do Santos. O meio-campo tornou-se mais disputado.

Fernando teve mais uma boa chance diante do goleiro santista, mas Otávio, destaque no primeiro tempo, teve pouca participação na segunda etapa.

Em um contra-ataque, o Cruzeiro selou a vitória. Fernando roubou a bola na defesa e lançou Rhuan Gabriel, que invadiu a área e marcou o segundo.

Ainda houve tempo para a Raposa transformar a vitória em goleada. No último lance do jogo, Ruan Índio aproveitou uma bola na área, chutou para o gol e contou com um desvio na zaga para marcar o terceiro gol da partida.

Da Redação com Itatiaia