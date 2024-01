VÍDEO: Cruzeiro vence o Coritiba e se classifica para a semifinal da Copa São Paulo

O Cruzeiro se classifica para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Junior ao vencer o Coritiba por 1 a 0, em jogo realizado na noite desta sexta-feira (19) na Arena Barueri, em Barueri. O gol da equipe celeste foi marcado pelo zagueiro Pedrão no segundo tempo, garantindo a classificação.

Foto: Reprodução Internet/Staff Crueiro

Com a vitória, o Cruzeiro avançou para a semifinal do torneio, onde terá como adversário o Flamengo, que eliminou o Aster nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

A partida entre Cruzeiro e Flamengo está marcada para a próxima segunda-feira (22), ainda sem horário definido.

O jogo começou com o Cruzeiro dominando as ações. Até os 30 minutos do primeiro tempo, apenas a equipe celeste criou chances de perigo, com destaque para um chute de Henrique de fora da área, defendido pelo goleiro Pedro Morisco.

O Coritiba reagiu e teve duas boas oportunidades, sendo a melhor delas com Kaio César, que acertou a trave de Otávio. No final do primeiro tempo, o Cruzeiro pressionou novamente, mas não conseguiu marcar.

No segundo tempo, o Coritiba teve uma boa chance, mas Rian Alves parou em Otávio. O jogo teve menos oportunidades de gol e muita disputa pela posse de bola.

O gol da vitória do Cruzeiro aconteceu aos 29 minutos, em um escanteio. A bola passou por todos e chegou a Fernando, que cruzou para o zagueiro Pedrão, livre, cabecear para as redes, selando o placar em 1 a 0. Veja o lance do gol:

Nos minutos finais, o Coritiba buscou o empate, mas o Cruzeiro conseguiu se segurar, garantindo a classificação para a próxima fase da Copinha.

Da Redação com Itatiaia