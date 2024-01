Cruzeiro enfrenta o Flamengo para voltar à final da Copinha após 17 anos

Cruzeiro e Flamaengo se enfrentam na Arena Barueri em busca de uma vaga na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em partida única marcada para as 19h30 desta segunda-feira (22). A transmissão ao vivo ocorrerá pela Itatiaia no rádio (95.7 FM em Belo Horizonte e Região Metropolitana, e 610 AM), além de contar com imagens na plataforma YouTube.

Foto: Reprodução Internet/Staff Crueiro

O Cruzeiro, liderado pelo técnico Fernando Seabra, busca retornar à final da Copinha após um hiato de 17 anos, tendo conquistado o título em 2007. A equipe celeste garantiu sua vaga nas semifinais ao liderar o Grupo 28 e superar adversários como Madureira, Portuguesa, Santos e Coritiba, este último derrotado por 1 a 0 na última sexta-feira (19), com gol decisivo do zagueiro Pedrão.

Já o Flamengo, comandado por Raphael Bahia, assegurou sua posição como líder do Grupo 19 na fase de grupos e avançou eliminando Náutico, São José-RS, Botafogo-SP e Aster. Na última sexta-feira, o confronto contra o Aster resultou em empate por 1 a 1 em Osasco, com o Flamengo avançando nos pênaltis ao vencer por 4 a 3.

A outra semifinal da Copinha será disputada entre Grêmio Novorizontino e Corinthians. A grande final está marcada para quinta-feira (25), com horário e local ainda a serem definidos.

Da Redação com Itatiaia