O Cruzeiro assegurou seu lugar na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior após vencer o Flamengo por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (22), na Arena Barueri, em Barueri, São Paulo. Os gols decisivos surgiram no segundo tempo, com Bruno Alves abrindo o placar aos sete minutos para o Cruzeiro. O Flamengo empatou aos 12 com Weliton, mas Gui Meira, aos 24, de pênalti, assegurou a vitória celeste e a classificação para a final da Copinha de 2024.

Foto: Reprodução Internet

A outra semifinal entre Novorizontino e Corinthians será disputada às 21h30 desta segunda-feira, com a grande final marcada para quinta-feira (25), em local e horário a serem determinados.

A decisão da Copinha será transmitida pela Itatiaia no rádio (95.7 FM, em Belo Horizonte e Região Metropolitana, e 610 AM), com imagens da jornada esportiva disponíveis no YouTube.

No primeiro tempo, a partida foi equilibrada, com um gol anulado do Cruzeiro por impedimento de Tevis. Aos 44 minutos, o time celeste teve sua melhor chance com um chute perigoso de Henrique Silva de fora da área.

No segundo tempo, o Cruzeiro abriu o marcador aos sete minutos com um gol de cabeça de Bruno Alves. O Flamengo empatou aos 12 com Weliton, mas o Cruzeiro retomou a liderança aos 24 com um pênalti convertido por Gui Meira, após falta cometida por Iago e confirmada pelo VAR.

Apesar da pressão do Flamengo, o Cruzeiro segurou o resultado, garantindo a vitória por 2 a 1 na semifinal. Veja os gols da partida:

Sob o comando do técnico Fernando Seabra, o Cruzeiro avançou como líder do Grupo 28 e eliminou Madureira, Portuguesa, Santos e Coritiba para chegar à semifinal.

Flamengo 1 x 2 Cruzeiro

Flamengo: Lucas Furtado; Felipe Brian (Lucyan), Iago, João Victor Cunha, Jean Carlos (Germano); João Victor Alves (Diegão), Caio Garcia, Wallace Yan, Felipe Teresa (Felipe Lima); Victor Silva (Rodriguinho) e Weliton. Técnico: Raphael Bahia

Cruzeiro: Otávio; Carlos Gómez (Victor Jesus), Pedrão, Bruno Alves (Rhuan Gabrie), João Gabriel; Henrique Silva (Gui Meira), Jhosefer, Xavier (Kelvin); Tevis (Ruan Índio), Fernando (André) e Arthur. Técnico: Fernando Seabra

Gols: Weliton (12’ do 2ºT), Flamengo; Bruno Alves (7’ do 2ºT) e Gui Meira (24’ do 2ºT), Cruzeiro

Cartões amarelos: Iago, Flamengo; Otávio e Fernando, Cruzeiro

Data e horário: 22 de janeiro de 2024, segunda-feira, às 19h30

Local: Arena Barueri, em Barueri-SP

Motivo: Semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnio