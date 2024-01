Campeonato Mineiro se inicia nesta quarta-feira, confira o regulamento

Começa nesta quarta-feira (24) a edição 2024 do Módulo I do Campeonato Mineiro. Atual tetracampeão estadual, o Atlético é o principal favorito ao título, mas tem a hegemonia ameaçada pelos rivais América e Cruzeiro. Reforçados para as divisões nacionais deste ano, os clubes do interior também estão no páreo e prometem desafiar a força do trio da capital.

O Estadual deste ano repete o formato de disputa iniciado em 2023. As 12 equipes estão divididas em três grupos. América, Atlético e Cruzeiro são os cabeças de chave.

Grupo A

Cruzeiro

Tombense

Ipatinga

Itabirito

Grupo B

Atlético

Villa Nova

Pouso Alegre

Uberlândia

Grupo C

América

Athletic

Democrata-GV

Patrocinense

Regulamento

Na fase classificatória do Campeonato Mineiro, as equipes enfrentam somente os adversários de outras chaves. Serão oito partidas para cada participante. O primeiro colocado de cada grupo avança à semifinal. O melhor segundo colocado também vai ao mata-mata. Os jogos eliminatórios serão no sistema ida e volta.

Na fase mata-mata (semifinal e final), a equipe com melhor campanha será mandante do jogo de volta. O detentor da melhor campanha também tem a vantagem no placar agregado. As três equipes com as piores campanhas na fase de grupos disputarão um triangular para a definição de dois rebaixados ao Módulo II do Campeonato Mineiro de 2025.

Os clubes que terminarem entre quinto e oitavo lugar na fase de grupos do Campeonato Mineiro vão ao Troféu Inconfidência. O sistema de disputa da competição paralela é o mesmo do mata-mata do Estadual.

Datas

O Campeonato Mineiro será disputado de 24 de janeiro a 6 de abril. A última rodada da primeira fase está agendada para o dia 2 de março (sábado). As datas dos confrontos da fase eliminatória do Estadual ainda não foram definidas pela Federação Mineira de Futebol (FMF).

Jogos da primeira rodada do Mineiro

24 de janeiro

Tombense x Uberlândia – às 19h, em Tombos

Villa Nova x Cruzeiro – às 19h, em Nova Lima

Athletic x Ipatinga – às 20h, em São João del-Rei

Democrata-GV x Itabirito – às 20h30, em Governador Valadares

Patrocinense x Atlético – às 21h30, em Patrocínio

25 de janeiro

América x Pouso Alegre – às 19h, em Belo Horizonte

Hegemonia do Atlético; jejum de América e Cruzeiro

No Estadual deste ano, o Atlético tenta repetir um feito da geração histórica. Entre 1978 e 1983, o Galo conquistou pela última vez a sequência de cinco títulos mineiro. Com os títulos de 2020 a 2023, o Atlético se isolou como o maior campeão mineiro: são 48 taças, dez a mais que o Cruzeiro, segundo colocado da lista. O América aparece abaixo, com 16 conquistas.

Antes do tetra alvinegro, o Cruzeiro foi o último a levantar o troféu mineiro, em 2019, superando o arquirrival na decisão. Reformulado, o time celeste aposta na chegada do técnico Nicolás Larcamón para encerrar o jejum.

Já o América, atual vice-campeão estadual, não fatura o título desde 2016. Agora comandado por Cauan de Almeida, Coelho tenta afastar a frustração do rebaixamento no Campeonato Brasileiro para fazer frente aos concorrentes.

