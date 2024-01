Cruzeiro arranca vitória sobre Villa Nova na estreia do Campeonato Mineiro com gols de Dinenno e promessa da base

Em uma noite repleta de experimentações e marcada pela estreia do técnico Nicolás Larcamón, o Cruzeiro triunfou sobre o Villa Nova nesta quarta-feira (24), com um placar de 2 a 1 no Castor Cifuentes, em Nova Lima. O confronto, que marcou a primeira rodada do Campeonato Mineiro, viu a equipe celeste balançar as redes com Juan Ignacio Dinenno e João Pedro, enquanto Wendson descontou para o Leão do Bonfim.

Foto: Reprodução Internet/Staff Cruzeiro

Em seu debute pelo Cruzeiro, Larcamón apostou na escalação do colombiano Helibelton Palacios na defesa e improvisou Marlon como zagueiro. Na segunda etapa, Wesley Gasolina atuou como ala pela esquerda, e João Pedro teve a chance de brilhar na ponta direita. Saindo do banco de reservas, o camisa 55 selou a vitória cruzeirense nos acréscimos com um lance de puro oportunismo.

Próximos compromissos de Villa Nova e Cruzeiro Após o embate com o Cruzeiro, o Villa Nova enfrentará o Itabirito no domingo (28), às 11h (horário de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte.

Na segunda rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro receberá o Athletic no sábado (27), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Dinenno, oportunista, assinala seu primeiro gol pelo Cruzeiro Aos 28 minutos do primeiro tempo, em um cruzamento pelo lado esquerdo do ataque, Dinenno se aproveitou de uma falha do goleiro Gabriel e marcou seu primeiro gol pelo Cruzeiro logo em sua estreia.

Villa Nova empata, mas o gol é anulado Aos 32 minutos da etapa inicial, após um cruzamento pela direita, Caio Mancha recebeu na área e chutou para a defesa de Rafael Cabral. No rebote, Wesley Hiago igualou as coisas no Alçapão do Bonfim. No entanto, o VAR anulou o gol por uma falta de Wesley Hiago sobre o lateral-direito William na área.

Valente, Villa Nova busca o empate Aos 46 minutos do primeiro tempo, Wendson recebeu um cruzamento de Maurício Mucuri no lado direito do ataque e empatou o jogo para o Villa Nova.

Rafael faz grande defesa em boa cobrança de falta do Villa Aos 7 minutos do segundo tempo, Neto cobrou falta com força e precisão, exigindo uma defesa excepcional de Rafael Cabral. Quase o segundo gol do Villa!

Cruzeiro marca o segundo gol, mas é anulado Aos 29 minutos da segunda etapa, Matheus Pereira cobrou falta para o segundo poste, e Ian Luccas desviou para o gol. No entanto, após sete minutos de revisão do VAR, o gol foi anulado por impedimento de Dinenno, que teria interferido no lance do goleiro Gabriel.

Cruzeiro reassume a liderança no placar Aos 48 minutos do segundo tempo, após uma tabela dentro da área, Wesley Gasolina tocou para o jovem João Pedro dentro da área. O atacante finalizou de primeira com a perna esquerda, sem chances para Gabriel Parra.

Villa Nova 1x2 Cruzeiro

Villa Nova: Gabriel Parra; Maurício Mucuri, Renan, Alex Paulino e Charles (Anthony); Neto, Lucas Vital (Carlos Miguel) e Guilherme Santos; Wesley Hiago (Léo Reis), Wendson (Ruan Pablo) e Caio Mancha (Renatinho).

Banco de reservas: João Pedro, Gean, Antônio Cabral, Gabriel Oliveira, Ramon, Thomasel e Kauan Lindes.

Cruzeiro: Rafael Cabral; Palacios, Neris e Marlon; William, Lucas Silva, Japa (Ian Luccas), Matheus Pereira e Robert (João Pedro); Dinenno (Rafa Silva) e Arthur Gomes (Wesley Gasolina).

Banco de reservas: Anderson, Léo Aragão, Ruan Santos, João Marcelo, Lucas Oliveira, Zé Ivaldo, Fernando Henrique e Henrique Rodrigues.

Gols

Dinenno (28 min do 1ºT) e João Pedro (48 min do 2ºT), do Cruzeiro; Wendson, do Villa Nova (46 min do 1ºT)

Cartões amarelos

Wendson (Villa Nova); Marlon, Wesley Gasolina e Matheus Pereira (Cruzeiro)

Motivo: 1ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 24 de janeiro de 2024 (quarta-feira), às 19h (horário de Brasília)

Local: Castor Cifuentes, em Nova Lima

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira

Da Redação com Itatiaia