Atlético enfrenta dificuldades com jogo aéreo e sofre derrota diante do Patrocinense na estreia do Mineiro

O Atlético, atual tetracampeão do Campeonato Mineiro, iniciou a edição de 2024 com uma derrota nesta quarta-feira (24). No estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, a equipe liderada pelo técnico Luiz Felipe Scolari foi vencida por 2 a 1 pelo Patrocinense. A Águia, aproveitando duas falhas na defesa alvinegra, virou o jogo e quebrou o tabu de nunca ter vencido o Galo em jogos oficiais, começando a competição de forma promissora.

Foto: Pedro Souza/Atlético

O time da capital retorna ao campo no próximo domingo (28), às 16h (horário de Brasília), enfrentando o Democrata de Governador Valadares na Arena MRV. Será a primeira partida da equipe em casa.

Desfalque significativo

Horas antes do início da partida, o atacante Hulk retornou a Belo Horizonte em seu jato particular. Com problemas intestinais, o camisa 7, após conversa com a comissão técnica e o departamento médico, foi cortado da estreia em 2024.

Titularidade de Kardec

Com a ausência do atacante paraibano, o técnico Luiz Felipe Scolari optou por iniciar o atacante Alan Kardec. As condições do gramado do Pedro Alves do Nascimento, bastante alto, favoreceram a entrada do camisa 14 no time titular. Devido à estatura, ele ganhou a disputa com Eduardo Vargas.

Os primeiros 45 minutos foram emocionantes apenas nos primeiros 15. Aos 8 minutos, o Galo abriu o placar em Patrocínio. Maurício Lemos, zagueiro, marcou um golaço de falta de fora da área, quebrando um jejum na posição que persistia desde 2014. Aos 15, o Patrocinense empatou aproveitando um vacilo da defesa.

Nos minutos subsequentes, as equipes tentaram marcar o segundo gol, mas o duelo ficou truncado devido às condições do gramado, resultando em poucas chances para ambos os lados.

Aos 44 minutos, Alan Kardec teve a oportunidade, mas o chute fraco de Paulinho no rebote do goleiro Cairo não resultou em gol. Igor Gomes também tentou de primeira, mas a bola passou raspando o travessão da Águia.

No intervalo, Felipão não escondeu a insatisfação com o estado do gramado em Patrocínio. "Isso é um pasto! Isso é um pasto", desabafou ao repórter Cláudio Rezende, da Itatiaia.

O segundo tempo manteve-se truncado, mas aos 28 minutos, o Patrocinense virou o jogo aproveitando outra falha defensiva do Atlético. Assim como Kanela, Hudson, que entrou no intervalo, marcou de cabeça após cruzamento na área.

Enquanto o Atlético buscava o empate, os donos da casa exploravam os contra-ataques, levando perigo ao goleiro adversário. Mesmo com alterações, a equipe de Scolari não conseguiu reverter a situação, sofrendo a primeira derrota do ano.

Ficha do Jogo:

Patrocinense 2 x 1 Atlético

Patrocinense

Cairo; Nando, Guilherme, Léo Alves e Ailton; Gabriel Galhardo, Marinho (Juninho), Caiuby (Tiago Corrêa), Everton Kanela (Luan), Marcílio (Hudson) e Caique Lemes. Técnico: Rogério Henrique

Atlético

Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson, Guilherme Arana; Otávio (Rubens), Edenilson (Alan Franco), Igor Gomes (Alisson), Pedrinho (Pavón); Paulinho e Alan Kardec (Vargas). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Motivo: 1ª rodada do Campeonato Mineiro Data: 24 de janeiro de 2023 Local: Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio-MG

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima Auxiliares: Leonardo Henrique Pereira e Ricardo Junio de Souza VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

Gols: Mauricio Lemos, aos 8 minutos do primeiro tempo, para o Atlético; Everton, aos 15 da primeira etapa, e Hudson, aos 28 do segundo tempo, para o Patrocinense Cartões amarelos: Naldo, Caiuby e Everton (CAP); Guilherme Arana (CAM)

Da Redação com Itatiaia