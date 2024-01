Em uma emocionante disputa na Neo Química Arena, em São Paulo, o Corinthians conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Cruzeiro por 1 a 0. O gol decisivo, um verdadeiro golaço de Kayke, foi marcado aos 40 minutos da etapa final. Com essa vitória, o Timão alcançou o 11º troféu, consolidando-se como o maior vencedor do torneio.

Foto: Reprodução Internet/Estadão

Antes dessa conquista, o Corinthians não levantava a taça da Copinha desde 2017, quando derrotou o Batatais no Pacaembu. O Cruzeiro, por sua vez, não chegava a uma final desde 2007, quando venceu o São Paulo nos pênaltis, por 6 a 5, após um empate sem gols no tempo normal, também no Pacaembu.

Ao longo da jornada até a final da Copinha, a equipe comandada por Danilo acumulou seis vitórias e dois empates, marcando 24 gols e sofrendo apenas três. Já a equipe de Fernando Seabra chegou à decisão com sete vitórias e um empate, anotando 19 gols e sofrendo apenas dois.

Destaque para a oportunidade perdida por Arthur, do Cruzeiro, aos nove minutos do primeiro tempo, e para a cobrança de falta perigosa de Vitinho, que quase abriu o placar aos 20 minutos. O Corinthians também criou perigo aos 43 minutos do primeiro tempo, com uma finalização de Kayke após um bate-rebate na área do Cruzeiro.

No segundo tempo, Jhosefer quase marcou um golaço aos 20 minutos, e o Cruzeiro teve um gol anulado por falta. O Corinthians, por sua vez, assegurou o título com o golaço de Kayke aos 40 minutos da etapa final.

Ficha técnica:

Corinthians 1x0 Cruzeiro

Corinthians: Felipe Longo; Léo Maná, João Pedro Tchoca, Renato e Vitor Meer; Ryan (Thomas Agustin), Breno Bidon e Pedrinho (GH); Kayke, Higor (Thomas Lisboa) e Arthur Sousa (Jhonatan). Técnico: Danilo.

Banco de reservas: Cadu, Caipira, Bahia, Beto e Léo Agostinho.

Cruzeiro: Otávio; Carlos Gómez (Victor Jesus), Pedrão, Bruno Alves (Kelvin) e Vitinho; Henrique Silva (André), Jhosefer (Rhuan Gabriel), Xavier e Gui Meira; Tevis e Arthur (Ruan Índio). Técnico: Fernando Seabra.

Banco de reservas: Marcelo, Kaiquy Luiz, João Gabriel e Gustavo Zago.

Gol: Kayke, do Corinthians (40 min do 2ºT)

Cartões amarelos: Vitor Meer, Léo Maná, Arthur Sousa, Kayke (Corinthians); Arthur (Cruzeiro)

Motivo: Final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Data e horário: 25 de janeiro de 2024 (quinta-feira), às 15h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Público presente: 43.495 torcedores

Público pagante: 43.056 pessoas

Renda: R$ 1.215.586,00

Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo

Auxiliares: Robson Ferreira Oliveira e Izabele de Oliveira

Da Redação com Itatiaia