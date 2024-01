Arena do Jacaré em Sete Lagoas recebe Cruzeiro e Athletic pelo Mineiro; estádio faz aniversário no domingo (28)

Amanhã dia 28 de janeiro a Arena do Jacaré celebrará seu 18º aniversário. O estádio setelagoano reconhecido nacionalmente foi inaugurado em 2006 e nos últimos anos continua sediando grandes eventos e partidas de futebol, além de receber melhorias nas suas estruturas. Neste sábado (27) a Arena será palco do jogo Cruzeiro x Athletic pela segunda rodada do Campeonato Mineiro 2024 às 16h30.

Arena do Jacaré em Sete Lagoas / Foto: Divulgação

A Arena do Jacaré foi inaugurada dia 28 de janeiro de 2006 numa vitória do Democrata de Sete Lagoas por 3 a 0 sobre o Atlético Mineiro. Além de ser a casa do Democrata, o estádio também já foi - e continua sendo - palco dos times da capital devido à proximidade com Belo Horizonte. Inúmeros jogos do Mineiro, Brasileiro, Libertadores, campeonatos de base e amadores e até mesmo treinos da seleção uruguaia para a Copa de 2014 já foram realizados no local.

Desde outubro de 2019, quando a nova diretoria assumiu o controle da Arena, uma série de melhorias e reformas foram implementadas revitalizando o local. Eventos de destaque, como a Feconex e a semifinal do Campeonato Mineiro de 2023, foram realizados com sucesso.

Em termos de segurança, uma parceria com a NC Telecom possibilitou a implementação de um sistema de vigilância avançado com câmeras estrategicamente posicionadas.

Sob a orientação de um agrônomo contratado para consultoria mensal, o gramado da Arena do Jacaré vem recebendo cuidados especializados, assegurando sua constante melhoria e manutenção.

Além disso, 2024 traz um marco importante com a retomada da capacidade total da Arena do Jacaré, com a liberação de um bloco que necessitava de reformas. A Arena agora volta a oferecer seus quase 20 mil lugares.

“Apesar dos desafios orçamentários enfrentados, as melhorias realizadas na Arena do Jacaré renderam frutos significativos, transformando-a novamente em um centro vibrante de atividades esportivas, culturais e de entretenimento. Desde campeonatos de diversos níveis até shows e eventos diversos, a Arena do Jacaré retomou seu lugar de destaque na região, promovendo momentos inesquecíveis para todos os envolvidos”, comemora o presidente do Democrata, Renato Paiva

“À medida que celebramos o 18º aniversário da Arena do Jacaré, reconhecemos e celebramos não apenas sua história rica, mas também o potencial ilimitado que o futuro reserva para este icônico estádio. Que este seja apenas o começo de uma nova era de sucesso e realizações para a Arena do Jacaré e todos aqueles que a frequentam", completa animado o presidente.

Cruzeiro x Athletic

Não por acaso a Arena foi escolhida pelo Cruzeiro para sediar mais uma partida oficial sua neste sábado (27) contra o Atlhetic de São João Del Rei. Esse jogo vale pela segunda rodada do Mineiro 2024 e será às 16h30.

A partida veio para Sete Lagoas porque o Cruzeiro está cumprindo uma suspensão imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) por conta de arremesso de objetos e de uma bomba no gramado da Arena Independência durante clássico com o Atlético, ainda na primeira fase do Mineiro do ano passado.

O Regulamento Geral de Competições (RGC) da Federação Mineira de Futebol estabelece que, quando há perda de mando de campo, a equipe deverá mandar seus jogos a pelo menos 50 quilômetros de seu município de origem. Assim, a Arena do Jacaré atende ao requisito e por oferecer as estruturas necessárias foi selecionada pelo time celeste.

Presidente denuncia pichações na Arena

Na noite de ontem (26) o presidente Renato Paiva divulgou em redes sociais um vídeo no qual lamenta o surgimento de algumas pichações na Arena do Jacaré. Os muros e paredes vêm recebendo novas pinturas para revitalizar o espaço. Informações anônimas sobre os autores podem ser dadas via telefone 181.

*Matéria atualizada às 18h34 - 27/01/2024

Da Redação com informações de Democrata FC e Rádio Web Novidade.