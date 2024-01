Em um confronto caracterizado por equilíbrio e duas expulsões, Cruzeiro e Athletic empataram na tarde de sábado (27), com um placar de 1 a 1, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, durante a 2ª rodada do Campeonato Mineiro. O atacante Jonathas abriu o marcador para o Esquadrão de Aço, enquanto o lateral Wesley Gasolina igualou para o time celeste, ambos os gols registrados no segundo tempo.

Foto: Reprodução Internet/Staff Cru

O técnico Nicolás Larcamón introduziu novidades na defesa e no meio-campo do Cruzeiro para o confronto. Zé Ivaldo, recém-contratado para a temporada, substituiu Palacios, enquanto Ian Luccas foi escolhido para o setor central no lugar de Japa.

Ao longo da partida, ambas as equipes criaram várias oportunidades de gol, mas encontraram resistência nas excelentes atuações dos goleiros Rafael Cabral e Jefferson. No final, cada equipe adicionou um ponto à tabela de classificação. A Raposa lidera o Grupo A do Mineiro com quatro pontos, enquanto o Athletic lidera o Grupo C, também com quatro pontos.

Próximos confrontos de Cruzeiro e Athletic:

O Cruzeiro enfrentará o Atlético no próximo sábado (3), às 19h30 (de Brasília), em um clássico na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 3ª rodada do Mineiro.

Já o Athletic visitará o Tombense no sábado (3), às 19h (de Brasília), no Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos.

O volante Lucas Romero, ainda não relacionado para uma partida oficial do Cruzeiro, foi prestigiado pelos torcedores na Arena do Jacaré e tirou muitas fotos com os fãs. Romero esteve no camarote do Cruzeiro, acompanhado do diretor de futebol Pedro Martins, do CEO Gabriel Lima e do diretor Paulo Autuori.

Destaques do jogo:

Aos 7 minutos, Matheus Pereira quase abriu o placar em uma cobrança de falta, mas o goleiro Jefferson defendeu.

Aos 11 minutos, o Athletic respondeu com perigo em uma falta cobrada por Yuri.

Aos 29 minutos do segundo tempo, Wesley Gasolina marcou para o Cruzeiro, empatando o jogo.

Aos 42 minutos do segundo tempo, Wesley Gasolina foi expulso por uma entrada forte no tornozelo de Luciano, deixando o Cruzeiro com um jogador a menos.

Aos 51 minutos do segundo tempo, Neris também recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Veja vídeo dos melhores momentos da partida:

Escalações:

Cruzeiro:

Rafael Cabral; William (Wesley Gasolina), Zé Ivaldo, Neris e Marlon; Lucas Silva, Ian Luccas, Matheus Pereira e Arthur Gomes (Japa); Robert (Rafa Silva) e Dinenno (João Pedro). Técnico: Nicolás Larcamón

Athletic:

Jefferson; Ynaiã, Danilo, Edson e Yuri; D. Fumaça (Luciano), Wallisson (Rafael Conceição) e David Braga (Luiz Henrique); Wellington Torrão (Robert), Douglas Pelé e Jonathas (Daniel Amorim). Técnico: Rodrigo Santana

Gols:

Jonathas, do Athletic (9 min do 2ºT); Wesley Gasolina, do Cruzeiro (29 min do 2ºT)

Cartões amarelos:

Yuri e Danilo (Athletic); Zé Ivaldo, Dinenno, Neris e Matheus Pereira (Cruzeiro)

Cartões vermelhos:

Wesley Gasolina e Neris (Cruzeiro)

Motivo:

2ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário:

27 de janeiro de 2024 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local:

Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)

Árbitro:

Vinícius Gomes do Amaral

Assistentes: