Vídeo: Atlético goleia o Democrata pelo Mineiro na Arena MRV; Hulk foi o nome do jogo

A estreia do Atlético em casa nesta temporada foi exatamente como os torcedores esperavam. Com uma goleada de 4 a 0, a equipe dirigida pelo técnico Luiz Felipe Scolari venceu o Democrata de Governador Valadares neste domingo (28), na Arena MRV, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Os gols foram marcados por Mauricio Lemos, Zaracho, Edenilson e Hulk.

Foto: Pedro Souza/Atlético

A partida também marcou a estreia do meio-campista Gustavo Scarpa, uma grande contratação para a temporada. Scarpa substituiu Igor Gomes no intervalo e teve uma atuação destacada.

Agora, com três pontos no Estadual, o Atlético voltará a campo no próximo sábado (3), às 19h30, para enfrentar o Cruzeiro, seu rival, também na Arena MRV. Conforme anunciado com exclusividade pela Itatiaia, o clássico terá apenas a torcida atleticana, após um acordo firmado com a direção da SAF celeste no Ministério Público.

O técnico Felipão, comandante do Atlético, promoveu três alterações na equipe em relação à derrota para o Patrocinense na estreia em 2024. Mariano substituiu Saravia na lateral direita, Zaracho entrou no lugar de Pedrinho no meio-campo, e Hulk, recuperado de um problema intestinal, reassumiu a posição de titular no ataque no lugar de Alan Kardec.

Assim que Gustavo Scarpa entrou em campo para o aquecimento, o jogador de 30 anos foi aclamado pela torcida e recebeu uma calorosa recepção na Arena.

O Atlético construiu sua vitória desde o início do jogo contra o Democrata. Aos 9 minutos, Paulinho tocou para Hulk, que cruzou para Mauricio Lemos marcar de cabeça, abrindo o placar. Aos 15 minutos, Hulk serviu Matías Zaracho para marcar o segundo. Aos 41 minutos, Edenilson ampliou o placar após passe de Zaracho.

No segundo tempo, Scarpa entrou no lugar de Igor Gomes, e o Atlético continuou pressionando. Aos 37 minutos, Hulk marcou seu segundo gol, selando a vitória por 4 a 0.

Veja os lances da partida:

Escalações:

Atlético:

Everson; Mariano (Saravia, 24min do 2°T), Lemos, Jemerson (Igor Rabello, 35min do 2°T) e Arana (Rubens, 28min do 2°T); Otávio, Igor Gomes (Gustavo Scarpa, no intervalo), Zaracho (Pavón, 24min do 2°T) e Edenilson; Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Democrata-GV:

Luis Augusto; Weslen (Jair, 40min do 2°T), Donato, Lula Henrique e Jorge Pedra; Pedro Oliveira (Lennon, 25min do 2°T), Richard Cossoniche (Rafael Pereira, 14min do 2°T) e Alemão (Almer Salas, 40min do 2°T); Gutinho (João Sala, no intervalo), Wender e Bruninho. Técnico: Gian Rodrigues.

Gols:

Mauricio Lemos (9min do 1°T), Zaracho (15min do 1°T), Edenilson (41min do 1°T), Hulk (37min do 2°T).

Motivo:

2ª rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro 2024.

Data e horário:

28 de janeiro (domingo), às 16h (de Brasília).

Local:

Arena MRV, em Belo Horizonte.

Árbitro:

Murilo Francisco Misson Júnior.

Auxiliares:

Guilherme Dias Camilo e Magno Arantes Lira.

VAR:

Rodolpho Toski Junior.

Da Redação com Itatiaia