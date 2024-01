Polícia investiga morte de jovem após encontro com jogador sub-20 do Corinthians

Uma jovem de 19 anos faleceu após se encontrar com Dimas Cândido de Oliveira Filho, jogador do sub-20 do Corinthians, na noite da última terça-feira (30), no Tatuapé, zona Leste de São Paulo. A Polícia Civil iniciou uma investigação sobre o ocorrido.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a polícia, Livia Gabriele da Silva Matos estava no apartamento de Dimas e foi levada ao pronto-socorro do Tatuapé após o jogador acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A jovem apresentava intenso sangramento nas partes íntimas e sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias, conforme informado pelo tenente da Polícia Militar Lucas Sarri.

Durante o depoimento à polícia, o jogador afirmou que mantinha contato virtual com a jovem há alguns meses, sendo o encontro a primeira vez que se viram pessoalmente. Além disso, ele relatou que, durante a relação sexual, a jovem desmaiou, momento em que solicitou ajuda ao Samu.

O corpo da jovem passará por necrópsia, e o apartamento do jogador será periciado. No local, foram encontradas toalhas e lençóis sujos de sangue. O caso foi registrado como morte suspeita no 30º Distrito Policial.

O Corinthians emitiu uma nota oficial, declarando estar ciente dos eventos envolvendo um de seus atletas da base, aguardando a conclusão da investigação e prontamente disposto a colaborar com as autoridades.

Da redação