Ideal de Sete Lagoas estará no Campeonato Classista de Betim; torneio começa no próximo dia 18

Está programado para começar no dia 18 de fevereiro desse ano mais uma edição do Campeonato Classista de Betim, tradicional torneio de futebol amador que reúne equipes daquela cidade e também da região. O Ideal Sport Club de Sete Lagoas estará na disputa junto a outras 32 equipes.

Equipe do Ideal também disputou o Campeonato Regional de Sete Lagoas ano passado (foto de outubro/2023). Foto: Instagram @idealsportclubeoficial.

O Classista acontece desde 1988 e em 2024 vai para sua 33ª Edição. O Ideal de Sete Lagoas já conquistou o título três vezes e ano passado o campeão foi o Esporte Clube Cristalino da cidade de Pompéu.

Esse ano 32 equipes estão divididas em 8 grupos de quatro times cada. Classificam-se para as oitavas de final os dois melhores de cada grupo e a partir daí jogos eliminatórios serão feitos até a final.

O Ideal está no Grupo E com Cruzeiro de Bicas (S. J. de Bicas), Vasco da Gama F. C. (Esmeraldas) e Vera Cruz F.C. (Betim).

A primeira rodada será no próximo dia 18 de fevereiro. O Ideal estreia fora de casa contra o Vasco da Gama de Esmeraldas e o Cruzeiro de Bicas enfrenta o Vera Cruz no outro confronto do Grupo E. Locais e horários ainda serão divulgados.

Confira todos os grupos do Campeonato Classista de Betim 2024:

GRUPO A

Abadia F.C. (Martinho Campos)

C.A. Pompeano (Pompéu)

E.C. Cristalino (Pompéu)

São José E.C. (Abaeté)

GRUPO B

Avaí F.C. (Pompéu)

Ceará F.C. (Nova Serrana)

A.R. Cantareira (Carmo da Mata)

Ypiranga E.C. (Arcos)

GRUPO C

Boa Vista F.C. (Juatuba)

Charuri BRSuper F.C. (Pará de Minas)

Ferroviário E.C. (Betim)

Fluminense E.C. (Mateus Leme)

GRUPO D

Gigante União E.C. (Betim)

LR Construções (Pará de Minas)

Tangará E.C. (Mário Campos)

Ajax F.C. (Rio Manso)

GRUPO E

Cruzeiro de Bicas (S.J. Bicas)

Ideal S.C. (Sete Lagoas)

Vasco da Gama F.C. (Esmeraldas)

Vera Cruz F.C. (Betim)

GRUPO F

Atenas F.C.I. (Igarapé)

A. Capelinha E.C. (Betim)

Cruzeirinho F.C. (Itatiaiuçu)

São Francisco E.C. (Pará de Minas)

GRUPO G

Canarinho F.C. (Igarapé)

Comercial F.C. (S.J. Bicas)

A.E. Pinheirense (Itatiaiuçu)

Renascença F.C. (Betim)

GRUPO H

Conquistano F.C. (Itaguara)

Fita Azul E.C. (Passa Tempo)

Independente F.C. (Carmopólis de Minas)

Santa Cruz F.C. (Crucilândia)

Da Redação, Vinícius Oliveira