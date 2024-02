Batizou e crismou: Cruzeiro domina Atlético, vence com gols no fim e cala Arena MRV pela segunda vez

Em uma noite emocionante neste sábado (3), o Cruzeiro demonstrou superioridade no clássico contra o Atlético, assegurando a vitória por 2 a 0 na terceira rodada do Campeonato Mineiro. Os gols decisivos foram marcados nos minutos finais, com Zé Ivaldo aos 36 minutos e João Pedro aos 39', ambos na etapa final.

Foto: Reprodução Internet/ Agif

Diferentemente do último encontro na Arena MRV, a celebração aconteceu longe dos torcedores, já que apenas a torcida do Atlético estava presente, mas foi silenciada pelo desempenho imponente do Cruzeiro. Muitos torcedores alvinegros deixaram o estádio antes mesmo do apito final.

Com essa vitória, o Cruzeiro alcançou 7 pontos e lidera o Grupo A, enquanto o Atlético, com apenas três pontos, está na liderança do Grupo B.

Próximos compromissos:

Atlético: Quinta-feira (8), às 21h (horário de Brasília), contra o Athletic, no Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei.

Cruzeiro: Sexta-feira (9), às 16h30 (de Brasília), contra o Patrocinense, no Mineirão.

O jogo iniciou-se com bastante disputa, o Atlético com maior posse de bola, enquanto o Cruzeiro buscava retomá-la para criar contra-ataques. Scarpa assustou Rafael Cabral com um chute de longa distância.

Destaque para a lesão de Matías Zaracho aos 14', sendo substituído por Igor Gomes na Arena MRV. O jogo foi marcado por muitas faltas, resultando em cinco cartões amarelos na primeira etapa, mas sem gols.

No segundo tempo, o Cruzeiro assumiu o controle do jogo, pressionando a saída de bola do Atlético. Rafael Cabral brilhou ao defender uma cobrança de falta de Hulk, enquanto o gol celeste surgiu após escanteio, com Zé Ivaldo cabeceando para as redes aos 36'.

João Pedro ampliou a vantagem aos 39', matando o clássico com um gol veloz após escanteio do Atlético. Rafael Cabral fechou a noite com uma defesa espetacular em cabeçada atleticana.

Veja o vídeo dos gols:

Ficha Técnica:

Atlético: Everson; Mariano, Lemos, Jemerson, Arana; Otávio, Edenilson, Scarpa, Zaracho (substituído por Igor Gomes); Paulinho, Hulk. Técnico: Felipão.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon; Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Arthur Gomes; Robert, Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

Gols: Zé Ivaldo (36min 2°T) e João Pedro (39min 2°T) - Cruzeiro

Cartões Amarelos: Mariano, Edenilson, Jemerson, Hulk (Atlético); Zé Ivaldo, Marlon, Arthur Gomes (Cruzeiro)

Motivo: 3ª rodada do Campeonato Mineiro Data: 3 de fevereiro de 2023

Local: Arena MRV, Belo Horizonte Horário: 19h30 (Brasília)

Árbitro: Paulo César Zanovelli

Assistentes: Felipe Alan Costa e Celso Luiz da Silva

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas