PM prende torcedores e juiz relata gritos homofóbicos e arremesso de objetos no clássico mineiro

Durante o jogo entre Atlético-MG e Cruzeiro, dois torcedores do Atlético, de 25 e 33 anos, foram detidos no sábado à noite (3) por suspeita de tentativa de invasão ao campo na Arena do Galo, localizada no bairro Califórnia, região noroeste de Belo Horizonte.

Torcedores tentam invadir gramado da Arena MRV - Foto/Reprodução/Instagram: Douglas Magno @douglasmagno

Segundo o relato da Polícia Militar (PM), por volta dos 40 minutos do segundo tempo, após o primeiro gol do Cruzeiro, um grupo de pessoas tentou transpor a grade de segurança próximo ao Setor Sul, onde se encontrava uma torcida organizada do Atlético.

Os policiais militares conseguiram conter os torcedores e deter os dois suspeitos para evitar a invasão do campo. Não houve necessidade de uso de algemas e não foram registrados feridos durante o incidente.

Os detidos foram encaminhados para prestar depoimento em uma delegacia da Polícia Civil.

Homofobia e objetos no gramado

Na súmula do jogo, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva registrou que torcedores do Atlético proferiram gritos homofóbicos durante o clássico mineiro.

Ele relatou que aos 26 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Rafael Cabral se preparava para cobrar um tiro de meta, os torcedores da equipe mandante entoaram o grito de "bicha". O incidente foi criticado por cruzeirenses nas redes sociais, que apontaram sua repetição ao longo da partida.

Além disso, Zanovelli mencionou na súmula que diversos objetos foram arremessados no gramado, incluindo copos contendo líquido amarelo e uma marmitex de isopor com arroz e feijão tropeiro. Felizmente, nenhum desses objetos atingiu jogadores ou membros da equipe de arbitragem.

da redação com G1 e Uol