1ª Copa Rádio Web Novidade de Sete Lagoas define grupos e jogos da primeira fase

Estão definidas as chaves da 1ª Copa Rádio Web Novidade de Sete Lagoas. Um arbitral realizado na última quarta-feira (07/02) na sede da emissora sorteou a divisão das equipes e definiu os jogos da primeira fase. O campeonato está marcado para começar dia 02 de março.

Organizadores e representantes de alguns clubes da Copa Rádio Web Novidade se reuniram para o arbitral da competição.

Dez equipes se inscreveram na competição e foram divididas em três chaves:

CHAVE A

Bombeiros BH

Democrata BH

Injetek/Bangu

São Sebastião de Pindaíbas

CHAVE B

Fluminense/Click Sete

União PT

Villa Minas/Hemp

CHAVE C

Aston Villa/Click Esportes

Montreal

União Alvorada

Para garantir que todas as equipes joguem três vezes na primeira fase, equipes da Chave A jogam entre si e aquelas da Chave B enfrentam as da Chave C.

Os jogos alimentarão a tabela de classificação geral. Oito equipes se classificam para as quartas-de-final, sendo que do 1º ao 4º lugares existe a vantagem de jogar pelo empate nas quartas. Nas semis e na final o empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.

As partidas acontecerão nos campos setelagoanos do Montreal, Serrinha, Bangu, Curitiba e Eucalipal.

Confira quais serão as rodadas:

1ª RODADA

Sábado, 02/03/2024, Campo do Montreal

14h15 - União PT x União Alvorada

16h15 - Villa Minas/Hemp x Montreal

Domingo, 03/03/2024, Campo do Bangu

08h30 - São Sebastião de Pindaíbas x Injetek/Bangu

10h30 - Bombeiros BH x Democrata BH

Terça, 05/03/2024, Campo do Curitiba

20h - Fluminense/Click Sete x Aston Villa/Click Esportes

2ª RODADA

Sábado, 09/03/2024, Campo do Bangu

14h - São Sebastião de Pindaíbas x Bombeiros BH

16h - Injetek/Bangu x Democrata BH

Domingo, 10/03/2024, Campo do Curitiba

08h30 - Fluminense/Click Sete x União Alvorada

10h30 - Aston Villa/Click Esportes x Villa Minas/Hemp

Segunda, 11/03/2024, Campo do Eucalipal

20h - Montreal x União PT

3ª RODADA

Sábado, 16/03/2024, Campo do Bangu

14h - Injetek/Bangu x Bombeiros BH

16h - Democrata BH x São Sebastião de Pindaíbas

Domingo, 17/03/2024, Campo do Eucalipal

08h30 - Fluminense/Click Sete x Montreal

10h30 - União Alvorada x Villa Minas/Hemp

Segunda, 18/03/2024, Campo do Curitiba

20h - Aston Villa/Click Esportes x União PT

Da Redação com Rádio Web Novidade