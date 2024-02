Democrata de Sete Lagoas vê como boato convite da FMF para participar da Série D do Brasileiro

A Federação Mineira de Futebol (FMF) tem pouco tempo para definir quem serão os representantes de Minas Gerais na Série D do Campeonato Brasileiro: com apenas uma equipe confirmada na competição, diversas outras agremiações receberam convites para participar do certame - de acordo com o Democrata de Sete Lagoas, é "boato" um possível convite da federação.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

De acordo com a Rádio Itatiaia, a FMF já teria recebido as desistências do Villa Nova, Democrata-GV e Pouso Alegre, que são por motivações financeiras. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prorrogou para a quarta-feira (7) a inscrições dos clubes na quarta divisão nacional.

Ainda segundo a Itatiaia, com a confirmação das recusas destas agremiações, Patrocinense, Caldense e o Democrata seriam convidados para disputarem a Série D. Procurado pela reportagem do SeteLagoas.com.br, o clube setelagoano disse que não houve nenhum convite, que isso seria boato. Ademais, o Jacaré não aceitaria o convite, por conta do planejamento financeiro que não contempla a disputa da Série D.

Critérios para participação

Para que um clube mineiro possa participar da Série D do Campeonato Brasileiro, ele precisa estar disputando o Módulo I (a divisão principal) do certame regional, caso a agremiação não tenha divisão. De acordo com a Itatiaia, os convites foram realizados respeitando os critérios de colocação da edição 2023 do Campeonato Mineiro.

Da redação