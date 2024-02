Passando a Limpo: Renato Paiva e o possível convite para o Democrata disputar a Série D, SAF e projetos do clube

O Programa Passando a Limpo recebeu nesta sexta (09/02) o presidente do Democrata de Sete Lagoas, Renato Paiva. Ontem notícias foram publicadas a respeito de um possível convite para que o Democrata seja um dos clubes mineiros a disputar a Série D do Brasileiro esse ano, o que levaria o clube novamente a um campeonato nacional depois de décadas fora deste cenário. Renato Paiva falou sobre isso e também das pretensões do clube de se transformar numa Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Álvaro Vilaça, Renato Paiva e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

O presidente começou contando sobre sua reeleição em dezembro passado. Ele permanece no cargo até 2026. Renato Paiva destacou que o apoio dado pela sua família foi fundamental para que ele aceitasse concorrer novamente: "Minha mãe falou que não adiantava agora cortar um pedaço da minha cruz".

A notícia sobre a possível entrada do Democrata na Série D começou a circular após Villa Nova, Democrata-GV e Pouso Alegre terem comunicado à Federação Mineira de Futebol (FMF) a desitência de participar por motivos financeiros. O Ipatinga está confirmado, portanto restam três vagas para times mineiros na competição.

Obedecendo critérios de colocação na última edição do Campeonato Mineiro, a Rádio Itatiaia apurou junto a Leonardo Barbosa, diretor de competições da FMF, que Patrocinense, Caldense e Democrata-SL estariam na "fila", mesmo Caldense e Democrata tendo sido rebaixados ao Módulo II do Mineiro.

Renato Paiva disse que não descartaria o convite caso o receba, mas também não afirmou que seria aceito de prontidão. O dirigente entende que sim, seria uma grande oportunidade para o Democrata aumentar sua relevância a nível nacional, mas mantém os pés no chão quanto ao trabalho que precisaria ser feito principalmente na captação de patrocínios para a disputa.

Como o clube se prepara para o Mineiro Módulo II em 2024, Renato inclusive pensa como seria o planejamento de toda a temporada e o calendário do Democrata nos momentos em que estivesse jogando as duas competições.

Falando sobre investimentos, Renato Paiva disse que o Democrata iniciou consultas para virar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nos últimos dias o clube teve conversas com um escritório de São Paulo sobre apuração dos valores patrimoniais da instituição e como eles entrariam na composição do projeto SAF.

Um desses patrimônios é a Arena do Jacaré, estádio em que o time manda seus jogos. Em janeiro desse ano o setor à esquerda das cabines de transmissão foi liberado após reformas de segurança e acessibilidade, o que ampliou a capacidade liberada do estádio para 19.998 torcedores. O mandatário justificou esse limite pelo fato de que em 2025 começaria a ser exigida a tecnologia de reconhecimento facial em estádios com capacidade liberada superior a 20.000 pessoas, tecnologia o que o clibe ainda não têm recursos para implementar.

Uma passagem curiosa revelada por Renato durante o programa foi sobre o jogo contra o Cruzeiro em março de 2023 pelo Mineiro Módulo I. Na oportunidade o time celeste vendeu seu mando de campo para uma empresa e o jogo foi transferido para Cariacica no Espírito Santo. A empresa contratante cobriu todos os custos da viagem do Democrata. Renato Paiva conta que esse foi o jogo "mais barato da história do clube", porque ele gastou apenas R$ 10 num medicamento que precisou comprar para um jogador durante a viagem. A partida terminou empatada em 1 a 1.

Ainda refletindo sobre a queda para o Módulo II ano passado, Renato Paiva hoje acredita que faltaram lideranças positivas no elenco nos momentos de dificuldades internas. O dirigente afirma que a experiência adquirida vai ajudar na montagem do time para 2024.

Wagner Oliveira, um dos apresentadores do Passando a Limpo, também é presidente do Bela Vista, historicamente o maior rival do Democrata dentro de Sete Lagoas. Mas os presidentes afirmaram que essa rivalidade atualmente não impede que eles possam trabalhar em conjunto. Eles consideram desenvolver projetos em parceria, por exemplo, na captação de investimentos para os clubes e fortalecimento das suas categorias de base.

Reveja o Passando a Limpo na íntegra:



Da Redação, Vinícius Oliveira