Supercopa Feminina começa nesta sexta-feira; veja jogos, horários e onde assistir

Nesta sexta-feira (9), se inicia a Supercopa Feminina 2024. A terceira edição do torneio vai até o dia 18 de fevereiro e conta com a participação dos oito times, que disputarão o título no formato de mata-mata. Desta forma, a competição já começa na fase de quartas de final com quatro duelos. Os confrontos serão transmitidos pela Globo e Sportv.

Foto: Divulgação/CBF

O pontapé inicial da Supercopa Feminina será nesta sexta-feira (9), às 20h, com partida entre Avaí/Kindermann e Fluminense. As meninas do Leão enfrentam as Tricolores no estádio Hercílio Luz, em Santa Catarina.

No sábado (10), às 19h, entram em campo Real Brasília e Cruzeiro, no estádio Bezerrão, no Distrito Federal. Esta é a primeira participação das Cabulosas no torneio e a meta do time comandado por Jonas Urias é de começar a temporada faturando um título inédito.

Fechando a primeira fase de disputas, no domingo (11), jogam Internacional e Corinthians, às 10h30, no Estádio Beira-Rio, enquanto, no mesmo horário, o Flamengo enfrenta a Ferroviária, no Estádio Luso Brasileiro.

A Supercopa Feminina reúne as melhores equipes colocadas de cada estado na Série A1 do Brasileirão Feminino de 2023, além de contar com o segundo melhor time colocado de São Paulo e o melhor do Rio de Janeiro.

Confira todos os confrontos:

09/02 - 20h - Avaí/Kinderman x Fluminense - Estádio Hercílio Luz - Sportv

10/02 - 19h - Real Brasília x Cruzeiro - Estádio Bezerrão - Sportv

11/02 - 10h30 - Internacional x Corinthians - Estádio Beira-Rio - Globo e Sportv

11/02 - 10h30 - Flamengo x Ferroviária - Estádio Luso-Brasileiro - Globo e Sportv

