Futebol infantil: Arena do Jacaré em Sete Lagoas recebe a PQ Cup Brasil a partir de sábado (10)

Os próximos dias prometem ser de muito futebol na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Isso porque o estádio é a sede da PQ Cup Brasil, torneio de futebol infantil que reunirá cerca de 1000 atletas de mais de 60 times entre os dias 10 e 13 de fevereiro. O gramado foi dividido em quatro campos para realização dos jogos, além de todo o estádio estar sendo preparado para receber os participantes e o público.

PQ Cup Brasil terá estrutura completa montada na Arena do Jacaré. Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br.

A PQ Cup Brasil está na sua 4ª Edição e essa etapa em Sete Lagoas é focada em escolinhas de futebol. Segundo o organizador da competição, o "PQ" como é chamado, o objetivo é oferecer um campeonato bem estrutrado para atletas que não estão representando clubes de futebol direcionados ao alto rendimento.

Mas isso não diminui o nível da competição, nem a vontade dos atletas de mostrarem seu potencial. O campeonato atrai a atenção de observadores técnicos e o organizador confirmou que profissionais do Atlético-MG, Cruzeiro, América e Flamego estarão presentes na Arena.

Os 67 times estão distribuídos em grupos de categorias sub-08 a sub-13, podendo ter meninos e meninas. Há inclusive times inteiramente femininos como o F9 Academy.

De Sete Lagoas fazem parte o América, Arena TM/Minas Boca, Democrata, Escolinha do Luciano Biro, Escolinha do Montreal, Ideal, União Talentos Soccer e Verde Vale.

O formato de disputa inclui fase de grupos e eliminatórias a partir das quartas de final. Para garantir o máximo de jogos possíveis, as posições em cada grupo definem representantes para as eliminatórias de chaves Ouro, Prata, Bronze e Especial a ocorrerem no dia 13 de fevereiro (terça-feira).

Os jogos terão resultados e classificações atualizadas pela organização e disponibilizadas pelo aplicativo iFut (pesquisar por PQ CUP BRASIL ETAPA SETE LAGOAS). Todos os atletas serão premiados com medalhas de participação e haverá troféus para as escolinhas campeãs.

A abertura da PQ Cup Brasil é dia 10/02, sábado, a partir das 09h na Arena do Jacaré. Ingressos de entrada serão vendidos a R$ 10 e o acesso será pelo estacionamento inferior do estádio.

Da Redação, Vinícius Oliveira