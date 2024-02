Pré-olímpico: Argentina vence e tira o Brasil das Olimpíadas de Paris

A seleção brasileira não conseguiu garantir sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Neste domingo (11), o time liderado por Ramon Menezes foi derrotado pela Argentina, por 1 a 0, na Venezuela, na última partida do Pré-Olímpico.

Com esta segunda derrota em três jogos, o Brasil permaneceu com 3 pontos e ficou de fora das Olimpíadas pela primeira vez em 20 anos, desde 2004.

Por outro lado, a Argentina alcançou 5 pontos e assegurou sua presença em Paris, independentemente do resultado do jogo entre Venezuela e Paraguai.

O início da partida foi agitado e a Argentina quase marcou aos 15 minutos. Almada cobrou falta e a bola acertou a trave defendida por Mycael. Logo em seguida, o Brasil respondeu com uma finalização de fora da área por Alexsander, que passou rente à trave do goleiro.

Com a vantagem do empate, o Brasil teve poucas oportunidades e dependeu principalmente de jogadas individuais de Endrick, que se encontrava isolado entre os zagueiros. Enquanto isso, apesar de manter a posse de bola, a Argentina não conseguia ameaçar o goleiro Mycael.

No início do segundo tempo, a situação permaneceu a mesma, mas o Brasil melhorou com as entradas de Gabriel Pec e John Kennedy. No entanto, a dupla esbarrou em boas defesas do goleiro Brey.

Quando o jogo parecia estar sob controle da seleção brasileira, a Argentina abriu o placar aos 32 minutos. Barco cruzou e Gondou apareceu entre os zagueiros para cabecear no canto de Mycael. Sem forças para reagir, o Brasil quase sofreu o segundo gol em um contra-ataque, mas o goleiro defendeu o chute de Almada.

