PQ Cup finaliza etapa de Sete Lagoas premiando escolinhas participantes; veja a lista

A Arena do Jacaré foi palco da PQ Cup Brasil entre os dias 10 e 13 de fevereiro, um torneio de futebol infantil com cerca de 1000 atletas de mais de 60 times de escolinhas mineiras e paulistas. A modalidade adotada foi o "fut 7" e os atletas do sub 08 ao sub 13 vivenciaram como é jogar num estádio profissional.

Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br / Rádio Web Novidade

O gramado da Arena do Jacaré foi dividido em quatro campos para realização dos jogos. Além disso, a estrutura de vestiários estava à disposição das escolinhas e os bares também funcionavam para atender ao público. Pais, familiares e amigos das crianças acompanharam os jogos nas arquibancadas.

De Sete Lagoas participaram o América, Arena TM/Minas Boca, Democrata, Escolinha do Luciano Biro, Escolinha do Montreal, Ideal, União Talentos Soccer e Verde Vale. Escolinhas de outras cidades do estado estiveram presentes e também as representantes paulistas Prata da Casa e Bola 10 Academy.

Além da "estreia" num estádio profissional, muitos atletas também jogaram pela primeira vez contra adversários de outras cidades. Mateus Silva que é presidente do União talentos Soccer de Sete Lagoas, destacou: "Gostamos muito da competição e foi bom para os nossos atletas se ambientarem com novas equipes de cidades e até estado diferente". Segundo o dirigente, outra novidade para o União Talentos foi a modalidade fut 7, disputada desde sua fundação.

Pablo Augusto "Salah", treinador dos Guerreirinhos de Neves, contou o que seus atletas sentiram na Arena do Jacaré: "Falei com eles que vários jogadores grandes jogaram aqui, Ronaldinho, Luis Suárez, entre outros. Foi a primeira vez deles num estádio profissional e os meninos estão encantados". Nelson "Monstrinho", preparador físico da equipe ainda complementou: "A garotada ficou super feliz, parecendo que estavam jogando uma Copa do Mundo".

O campeonato atraiu atenção de observadores técnicos. Nilton Sousa, que é observador do Cruzeiro, parabenizou a organização do campeonato e destacou a importância das categorias de base além dos gramados: "O primeiro objetivo desses meninos tem que ser se tornarem cidadãos. Se quisermos mudar algo em nosso país, temos que começar com a educação e esporte também é educativo".

Sérgio Alves é observador técnico do Flamengo e se mostrou satisfeito com o que viu: "É um campeonato importante para termos um parâmetro do futebol brasileiro dentro das escolas de futebol. Também foi importante ver que em Minas temos grandes escolas e projetos com boa técnica e que são formadores de homens".

Os jogos da PQ Cup Brasil ocorreram nas manhãs, tardes e noites da Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, de 10 a 13 de fevereiro. Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br / Rádio Web Novidade

O Pequê, organizador do evento, espera que a PQ Cup se torne fixa no calendário esportivo setelagoano. "Foi muito satisfatório. Nosso primeiro evento aqui em Sete Lagoas e foram quatro dias impecáveis".

O organizador planeja agora a próxima etapa da copa para outubro desse ano no Clube Minas Gerais em Ribeirão das Neves. Essa etapa contará com mais de 120 times, podendo receber inclusive equipes de fora do Brasil.

A seguir, confira a lista completa dos premiados na PQ Cup Brasil em Sete Lagoas:

Sub 08

Série Ouro

Campeão: Dupla Esportes (Vespasiano/MG)

Vice: Sintetic Bool (BH/MG)

Série Prata

Campeão: AER Iguaçu (Ipatinga/MG)

Vice: Projeto Nobre (Betim/MG)

Série Bronze

Campeão: Guerreirinhos Neves (Ribeirão das Neves/MG)

Vice: Vila Nova Esporte Clube (Três Marias/MG)

Sub 09

Série Ouro

Campeão: Bola 10 Academy (Caraguatatuba/SP)

Vice: W10 Soccer (Lagoa Santa/MG)

3º: Cettatic Sports (Caratinga/MG)

4º: Dupla Esportes (Vespasiano/MG)

Série Prata

Campeão: AER Iguaçu (Ipatinga/MG)

Vice: Escolinha Luciano Biro (Sete Lagoas/MG)

3º: Ideal (Sete Lagoas/MG)

4º: Escolinha do Montreal (Sete Lagoas/MG)

Sub 10

Série Ouro

Campeão: Dupla Esportes (Vespasiano/MG)

Vice: Amora Sport (Sarzedo/MG)

3º: Sintetic Bool (BH/MG)

4º: GDI (BH/MG)

Série Prata

Campeão: Prata da Casa (São Paulo/SP)

Vice: América (Sete Lagoas/MG)

3º: W10 Soccer (Lagoa Santa/MG)

4º: Guerreirinhos Neves (Ribeirão das Neves/MG)

Série Bronze

Campeão: Ideal (Sete Lagoas/MG)

Vice: União Talentos Soccer (Sete Lagoas/MG)

3º: F9 Academy Girls (BH/MG)

4º: Escola Flamengo Neves (Ribeirão das Neves/MG)

Série Especial

Campeão: AER Iguaçu (Ipatinga/MG)

Vice: Verde Vale (Sete Lagoas/MG)

3º: Meninos de Ouro (Igarapé/MG)

4º: Arena TM/Minas Boca (Sete Lagoas/MG)

Sub 11

Série Ouro

Campeão: Sintetic Bool (BH/MG)

Vice: União Talentos Soccer (Sete Lagoas/MG)

3º: Amora Sport (Sarzedo/MG)

4º: Dupla Esportes (Vespasiano/MG)

Série Prata

Campeão: Meninos de Ouro (Igarapé/MG)

Vice: Bola de Fogo (Nova Lima/MG)

3º: PCA (Santa Luzia)

4º: W10 Soccer (Lagoa Santa/MG)

Série Bronze

Campeão: J10 Soccer (Contagem/MG)

Vice: Escolinha do Montreal (Sete Lagoas/MG)

3º: Ideal (Sete Lagoas/MG)

4º: Escolinha Luciano Biro (Sete Lagoas/MG)

Sub 12

Série Ouro

Campeão: PCA (Santa Luzia/MG)

Vice: W10 Soccer (Lagoa Santa/MG)

3º: Guerreirinhos Neves (Ribeirão das Neves/MG)

4º: W10 (Lagoa Santa/MG)

Série Prata

Campeão: Bola de Fogo (Nova Lima/MG)

Vice: Nascidos Para Jogar Futebol (BH/MG)

3º: Prata da Casa (São Paulo/SP)

4º: América (Sete Lagoas/MG)

Série Bronze

Campeão: Ideal (Sete Lagoas/MG)

Vice: Academia de Futebol do Galo (Ribeirão das Neves/MG)

3º: Verde Vale (Sete Lagoas/MG)

4º: Vila Nova Esporte Clube (Três Marias/MG)

Sub 13

Série Ouro

Campeão: Bola de Fogo (Nova Lima/MG)

Vice: W10 Soccer (Lagoa Santa/MG)

3º: PCA (Santa Luzia)

4º: Sintetic Bool (BH/MG)

Série Prata

Campeão: Democrata (Sete Lagoas/MG)

Vice: Arena Esporte (Paraopeba/MG)

3º: União Talentos Soccer (Sete Lagoas/MG)

4º: Vila Nova Esporte Clube (Três Marias/MG)

Série Bronze

Campeão: Escolinha Luciano Biro (Sete Lagoas/MG)

Vice: RPF (Capim Branco/MG)

3º: Verde Vale (Sete Lagoas/MG)

4º: Ideal (Sete Lagoas/MG)

Da Redação, Vinícius Oliveira