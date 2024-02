Setelagoano Bernardo Actos e seleção masculina de ginástica buscam vaga nas Olimpíadas

Esse ano acontecem as Olimpíadas de Paris e o ginasta setelagoano Bernardo Actos Miranda inicia uma série de disputas junto com a Seleção Brasileira de Ginástica Artística masculina atrás de mais uma vaga nos jogos. Junto com ele nessa trajetória estão os ginastas Arthur Nory (Esporte Clube Pinheiros), Caio Souza (Minas Tênis Clube) e Yuri Guimarães (Agith).

Foto: Reprodução/ Instagram/ @bernardo_actos

Os ginastas participam no Cairo, capital do Egito, da primeira etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artísitca de 15 a 18 fevereiro. As próximas etapas acontecem em Cottbus na Alemanha (22 a 25 de fevereiro), Baku, Arzebaijão (07 a 10 de março) e Doha no Catar (17 a 20 de abril).

O Brasil tem direito a mais uma vaga individual masculina nos jogos de Paris. Diogo Soares conquistou a sua graças ao desempenho no individual geral no Mundial da Antuérpia em 2023. A 13ª posição na competição por equipes naquela competição, na Bélgica, rendeu mais uma vaga individual que irá para um atleta a ser definido pela Confederação Brasileira de Ginástica.

Para conquistar a última vaga individual nos jogos olímpicos através da Copa do Mundo, os ginastas brasileiros precisam terminar entre os dois melhores de cada aparelho após as quatro etapas mundias.

No Egito Bernardo Miranda competirá no cavalo, solo e nas paralelas. Arthur Nory disputa na barra fixa, Caio Souza nas argolas, paralelas e barra fixa e Yuri Guimarães compete no salto e solo.

Ao final das etapas e caso se classifiquem, os ginastas poderão disputar qualquer aparelho em Paris.

As classificatórias da Copa do Mundo de Ginástica Artística do Egito começam quinta-feira (15/02) e serão transmitidas pelo aplicativo Elevien. As finais serão sábado e domingo (17 e 18/02, respectivamente) e podem ser assistidas pelos canais do Youtube do Time Brasil e Cazé TV.

Da Redação, Vinícius Oliveira