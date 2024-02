Democrata aceita convite e poderá disputar Série D do Brasileiro

Sete Lagoas poderá ter representante na Série D do Campeonato Brasileiro: o Democrata aceitou o convite da Federação Mineira de Futebol para participar da quarta divisão nacional. A confirmação será definida nos próximos dias pela FMF e CBF.

Foto: Democrata / Ilustração

A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Renato Paiva. Esta é a última das quatro vagas disponíveis para Minas Gerais na Série D. O Democrata entrará no lugar da Caldense, que recusou a participação para focar no acesso ao Módulo I do Campeonato Mineiro. Até o momento, estão confirmados as presenças de Ipatinga, Pouso Alegre e Patrocinense.

Curiosamente, há cerca de uma semana, o Democrata via como "boato" a sua participação na quarta divisão e que, se viesse, iria recusar por não estar no planejamento realizado para este ano. Atualmente, o Jacaré está no Módulo II do Mineiro, a segunda divisão.

Dias depois, em entrevista ao programa Passando a Limpo, Renato Paiva acabou confidenciando que poderia sim aceitar o convite, mas, que não está nada definido ainda.

Critério para vagas

Os clubes mineiros sem divisão conquistam a vaga para a Série D através de suas colocações no Módulo I do certame regional no ano anterior: como houve diversas desistências (e até o direito ao "arrependimento" e volta atrás, como no caso do Pouso Alegre), o Democrata, que foi o último colocado do Grupo B e foi rebaixado para a segunda divisão do Mineiro, pôde então ser convidado pela FMF para a disputa.

