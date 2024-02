Cruzeiro goleia Avaí e avança para à final da Supercopa Feminina 2024

Em uma noite dominante, o Cruzeiro venceu o Avaí/Kindermann por 3 a 0 e garantiu vaga na final da Supercopa do Brasil Feminina. A partida foi realizada no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Foto: Divulgação/Cruzeiro

As Cabulosas abriram o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, com pênalti convertido pela artilheira Byanca Brasil. Na etapa final, a camisa 10 voltou a marcar, de pênalti, aos 13 minutos. Dez minutos depois, Mari Pires fechou o placar com um golaço de fora da área.

Com a vitória, o Cruzeiro se junta à Ferroviária ou Corinthians, que se enfrentam nesta quinta-feira (15), na disputa pelo título da Supercopa. A final está programada para este domingo (18), o local ainda não foi definido.

Djhéssica Monteiro