Cruzeiro e América duelam em clássico dos invictos no Mineirão; veja onde assistir

Líderes de seus grupos e invictos na temporada, Cruzeiro e América se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 20h, no Mineirão, em um duelo que promete fortes emoções pelo Campeonato Mineiro.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

Sob o comando de Nicolás Larcamón, o Cruzeiro soma 10 pontos no Grupo A, com três vitórias e um empate. Já o América, comandado por Cauan de Oliveira, também tem 10 pontos no Grupo C, com três vitórias e um empate. Ambos os técnicos estrearam nesta temporada e ostentam 83% de aproveitamento, as melhores campanhas do campeonato.

Para Larcamón, será o primeiro clássico contra o América. Já Cauan ainda não comandou o Coelho em um duelo contra o rival. Na 3ª rodada, a Raposa venceu o Galo por 2 a 0, com Larcamón no comando.

A expectativa é de grande público no Mineirão. A pedido do Cruzeiro, a carga de ingressos foi ampliada para 38 mil. A previsão é de mais de 30 mil torcedores presentes.

O Cruzeiro não terá Zé Ivaldo, suspenso por cartões amarelos. A dupla de zaga deve ser formada por João Marcelo e Neris. A boa notícia é o retorno do atacante Rafael Elias, que se recupera de cirurgia no braço e estará no banco de reservas.

No América, o zagueiro Éder está de volta após se recuperar de sinusite. O meia Emmanuel Martínez, em transição física após lesão no tendão de Aquiles, também pode pintar no jogo.

O jogo será transmitido pelo SporTV e Premiere.

Da redação

Fonte: O Tempo Esportes